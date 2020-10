Wilco Kelderman zit er niet mee dat hij dinsdag in de zestiende rit van de Giro d'Italia twee seconden moest toegeven op rozetruidrager João Almeida. De Sunweb-renner denkt dat het kleine tijdverlies niet doorslaggevend zal zijn.

De 22-jarige Almeida besloot in de laatste meters van de heuvelachtige etappe aan te gaan en sloeg een klein gaatje met Kelderman, zijn grootste concurrent. In het klassement is het verschil nu zeventien tellen.

"Ik zag die aanval niet echt aankomen, al had ik er wel rekening mee gehouden. Daarom zat ik bij hem in het wiel", zei Kelderman tegen de NOS na de finish in San Daniele del Friuli.

"Maar die twee seconden betekenen niet zoveel. Uiteindelijk gaat het niets uitmaken, denk ik. Er komen nog etappes van ruim 200 kilometer aan en het gaat lang bergop, dus dat is totaal anders dan vandaag."

João Almeida sloeg een klein gaatje met Wilco Kelderman. (Foto: ANP)

'Het was een dag om door te komen'

De 29-jarige Amersfoorter is niet ontevreden over hoe hij de rustdag van maandag verteerde, al had hij graag gezien dat er dinsdag iets steviger gekoerst werd.

"Op zich kwam ik de dag goed door, al was het een lange dag waarop ze wat mij betreft wat harder hadden mogen doorrijden. Het was een dag om door te komen. Er komen nog lastige etappes aan."

Woensdag wacht het Giro-peloton een zware bergrit over 203 kilometer, waarbij onder meer drie cols van de eerste categorie moeten worden bedwongen. De Giro eindigt zondag.