Primoz Roglic kende dinsdag een uitstekende start van de Vuelta a España door direct een dubbelslag te slaan. De Sloveen van Jumbo-Visma maakte na de beklimming van de Alto de Arrate het werk van zijn ploeg af.

"Het team heeft laten zien weer heel erg sterk te zijn", glunderde Roglic. "Ze hebben de hele etappe perfect werk geleerd. Het is mooi dat ik ze daarvoor kan belonen met een etappezege."

Roglic mocht vooral ploeggenoot Sepp Kuss erg dankbaar zijn. Nadat Jumbo-Visma de hele etappe de vluchters weinig ruimte had gegeven, zorgde de Amerikaan er op de slotklim voor dat de favorietengroep stevig werd uitgedund.

"We hebben wat 'crazy guys' in de ploeg, zoals Sepp", zei Roglic lachend. "Dit is een fantastisch begin. Ik ben erg blij met deze overwinning."

'Ga de leiderstrui met veel trots dragen'

Voor Roglic is het een vertrouwd gevoel om een leiderstrui aan te mogen trekken. In de Ronde van Spanje van vorig jaar pakte hij het rood na de tiende rit, om deze vervolgens niet meer af te staan. In de Tour de France verloor hij het geel op de voorlaatste dag aan Tadej Pogacar.

"Of ik het rood nu de hele Vuelta wil vasthouden? Ik bekijk het van dag tot dag en wil er vooral van genieten. Ik ga de leiderstrui in ieder geval met veel trots dragen. Hopelijk kunnen we de mensen thuis nog veel spektakel bieden."

Roglic deelt in de Vuelta het kopmanschap bij Jumbo-Visma met Tom Dumoulin, maar liet in de openingsrit zien over betere benen te beschikken dan de Nederlander. Dumoulin verloor een kleine minuut en staat voorlopig zestiende.