João Almeida pakte dinsdag enigszins verrassend twee seconden op concurrent Wilco Kelderman in de zestiende rit van de Giro d'Italia. De rozetruidrager vond dat hij niets te verliezen had, ging in de laatste meters aan en sloeg een klein gaatje.

"Ik voelde me goed en soms is aanval de beste verdediging. Ik dacht: waarom zou ik het niet proberen?", zei Almeida na de finish van de heuvelachtige rit over 229 kilometer.

De 22-jarige Portugees wil pakken wat hij pakken kan, omdat hij nog altijd een slechte dag vreest. "Ik ben benieuwd hoever ik kom. Ik hou nog steeds rekening met het ergste scenario. Er kan nog steeds van alles misgaan."

In het klassement heeft Almeida nu een voorsprong van zeventien seconden op Kelderman, die verreweg zijn grootste concurrent is. Nummer drie Jai Hindley, ploeggenoot van Kelderman bij Sunweb, volgt pas op 2.58.

"Het wordt steeds meer een mentaal spelletje", aldus Almeida. "Natuurlijk moet je goede benen hebben, maar soms is het nóg belangrijker hoe je je mentaal voelt. Ik ben vol vertrouwen en ben mijn hele ploeg dankbaar."

De Giro telt nog vijf ritten. Woensdag zetten de renners banuit Bassano del Grappa koers naar Madonna di Campiglio, waarbij onder meer drie cols van de eerste categorie bedwongen moeten worden.