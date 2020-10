Primoz Roglic heeft dinsdag de openingsetappe in de Vuelta a España gewonnen. De voor Jumbo-Visma rijdende titelverdediger was de sterkste in de rit naar Alto de Arrate en is ook de eerste leider. Zijn ploeggenoot Tom Dumoulin verloor meteen een kleine minuut.

Roglic bleef op de steile flanken van de 5,3 kilometer lange slotklim vooraan over met acht andere renners. In het sprintje op 2 kilometer na de top was de Sloveen oppermachtig.

Een seconde achter de Vuelta-winnaar van vorig jaar finishte Richard Carapaz als tweede. In het spoor van de Ecuadoraan kwamen onder anderen Dan Martin, Esteban Chaves en Enric Mas over de streep.

Dumoulin kon op de slotklim niet volgen en verloor 51 seconden op zijn ploeggenoot. In datzelfde groepje zat ook Robert Gesink, die op de twaalfde plaats de de beste Nederlander was in de rituitslag.

De Vuelta a España zou dit jaar eigenlijk starten in Utrecht, maar vanwege de coronapandemie werden de drie etappes over Nederlandse bodem geschrapt. De Spaanse ronde telt dit jaar slechts achttien in plaats van het gebruikelijke aantal van 21 ritten.

Bol maakt deel uit van vroege vlucht

De renners kregen op de eerste dag van de Vuelta meteen een pittige bergetappe voorgeschoteld. Voor de slotklim, de Alto de Arrate van eerste categorie, lagen er tussen Irun en Eibar (173 kilometer) al drie beklimmingen van derde categorie op het parcours.

Jetse Bol greep de openingsetappe direct aan om zichzelf in de kijker te rijden. De Nederlander van Burgos BH maakte samen met Tim Wellens de oversteek naar vroege vluchters Jasha Sütterlin (Sunweb), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) en Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale).

De klassementsploegen wilden de kans op de ritzege en de eerste rode leiderstrui echter niet zomaar laten lopen en hielden het verschil met de koplopers binnen de perken. De 31-jarige Bol hield het met Sütterlin en Jauregui het langste stand, maar vlak voor de voorlaatste klim van de dag (zo'n 20 kilometer voor de streep), werden ook zij ingerekend.

Dumoulin haakt af op slotklim

Chris Froome, die na zijn zware val van vorig jaar nog niet terug is op zijn oude niveau, moest op die voorlaatste klim (de Alto de Elgeta) het peloton al laten gaan. Chris Wood schakelde zichzelf uit door een val.

Op de Alto de Arrate, met stroken van maximaal dertien procent, plaatste Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss de eerste aanval. Waar onder anderen Roglic, Carapaz en Mas konden volgen, haakte Dumoulin af.

Hugh Carthy probeerde na de top de anderen te verrassen, maar zag zijn plan mislukken. In de slotkilometer had niemand een antwoord op de versnelling van Roglic.