Steven Kruijswijk heeft alsnog last gehad van het coronavirus. De renner van Jumbo-Visma moest de Giro d'Italia een week geleden verlaten toen hij besmet bleek en had aanvankelijk geen klachten.

"Maar de dag nadat ik in quarantaine werd geplaatst, kreeg ik een aantal symptomen. Gelukkig gaat het om milde klachten en voel ik me inmiddels alweer wat beter", laat Kruijswijk dinsdag weten op Instagram.

"Het is gek om je smaak en reuk compleet kwijt te zijn. Ik blijf nog in isolatie totdat ik me beter voel en ik niemand meer kan besmetten. Ik kijk ernaar uit om terug te gaan naar mijn gezin."

Vlak na het nieuws dat Kruijswijk vanwege zijn positieve coronatest uit de Giro werd gezet, besloot heel Jumbo-Visma om niet meer van start te gaan in de Italiaanse rittenkoers.

Voor Kruijswijk betekende zijn besmetting een nieuwe tegenvaller in 2020. Eerder moest hij vanwege een breukje in zijn schouder, opgelopen bij een val in het Critérium du Dauphiné, al een streep zetten door de Tour de France.

De overgebleven renners in de Giro zijn inmiddels bezig aan de laatste week. Wilco Kelderman van Sunweb is als nummer twee van het klassement kansrijk voor de roze trui, die in het bezit is van de Portugees João Almeida.