Wilco Kelderman heeft dinsdag in de zestiende etappe van de Giro d'Italia twee seconden verloren ten opzichte van rozetruidrager João Almeida. De dagzege ging naar de Sloveen Jan Tratnik, die een lange ontsnapping bekroonde.

Voor de groep klassementsrenners was de 229 kilometer lange heuvelrit lange tijd een halve rustdag. Ze gaven een groep vluchters de ruimte en finishten op ruim twaalf minuten van Tratnik. In de slotkilometers liep Kelderman echter toch nog wat schade op, toen hij niet kon volgen bij een demarrage van Almeida.

De Portugees van Deceuninck-Quick-Step loopt daardoor twee tellen uit op Kelderman. Het verschil bedraagt nu zeventien seconden in het voordeel van Almeida met nog vijf dagen te gaan.

Voor de dertigjarige Tratnik is het de mooiste zege uit zijn carrière. De renner van Bahrain-McLaren klopte medevluchter Ben O'Connor in de slotkilometer.

Er staan de renners nog drie bergritten en een vlakke etappe te wachten, waarna de Giro zondag finisht met een tijdrit naar Milaan. Woensdag moeten de renners onder meer drie cols van de eerste categorie over.

Gaviria en Richeze naar huis

Fernando Gaviria - hij testte positief op het coronavirus - stapte niet op voor de heuvelrit van Udine naar San Daniele del Friuli. Maximiliano Richeze, zijn ploeggenoot bij UAE Team Emirates, gaf tijdens de etappe op. Er zijn daardoor nog 136 renners in koers.

Na enkele mislukte aanvallen ontstond een kopgroep van 28 renners, zonder Nederlanders of klassementsrenners. Giovanni Visconti, de leider van het bergklassement, en de nummer twee Ruben Guerreiro waren wel mee vooraan om onderweg voor de bergpunten te strijden.

De kopgroep kwam met een voorsprong van ruim tien minuten op drie lokale omlopen rond San Daniele del Friuli aan, waardoor duidelijk was dat een van de vluchters de dagzege zou pakken.

Al op 60 kilometer van de meet werd er aangevallen in de kopgroep. Tratnik en de Italiaan Manuele Boaro wisten samen te ontsnappen. Niet veel later liet Tratnik zijn medevluchter achter. Op de laatste klim, op 12 kilometer van de streep, kreeg hij gezelschap van O'Connor. en in de laatste 600 meter plaatste Tratnik de beslissende versnelling.

In de groep met favorieten plaatste Almeida in de laatste meters een verrassende versnelling. Kelderman ging mee, maar kon een klein gaatje niet voorkomen. Met een achterstand van zeventien seconden in het klassement is hij echter nog altijd kansrijk voor de eindzege.