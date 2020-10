Julian Alaphilippe vreesde voor het ergste toen hij zondag in de Ronde van Vlaanderen hard ten val kwam door een botsing met een motorrijder, maar de Fransman vindt dat hij uiteindelijk goed is weggekomen.

"Mijn schouder en hand deden veel pijn en ik was bang dat er echt iets slechts met me aan de hand was", zegt Alaphilippe dinsdag op de site van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. "Nu kan ik zeggen dat ik, gezien de omstandigheden, een beetje geluk heb gehad."

De 28-jarige Alaphilippe zat in de slotfase van de Ronde van Vlaanderen in een kopgroep met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Hij reed 35 kilometer van de finish in de derde positie en had te laat door dat zijn medevluchters om een motor heen stuurden. Alaphilippe kon de motor niet meer ontwijken en kwam hard ten val.

"Ik lag op koers om minimaal in de top drie te eindigen, maar mijn wedstrijd was in een paar seconden opeens voorbij. Ik blijf maar denken over hoe de koers was verlopen als ik door had kunnen blijven rijden", baalt de kersverse wereldkampioen op de weg.

37 Alaphilippe slaat over de kop na botsing met motor in 'Vlaanderen'

Alaphilippe geopereerd aan rechterhand

Bij de val liep Alaphilippe enkele breukjes in zijn rechterhand op, waar hij maandag al aan is geopereerd. De meervoudig etappewinnaar in de Tour de France moet zijn hand de komende drie weken in het gips houden en kan daarna de training hervatten.

Eddy Lissens, de motorrijder die betrokken was bij de val van Alaphilippe, liet maandag bij Het Laatste Nieuws ook van zich horen. De 64-jarige Belg voelde zich schuldig na het incident, maar claimt dat hij niets ongebruikelijks deed.

Ondanks zijn harde val heeft Alaphilippe geen spijt van zijn deelname aan 'Vlaanderens Mooiste'. "Ik ben blij dat ik de kans heb gehad om deze koers als wereldkampioen te ontdekken en dat ik mijn regenboogtrui kon laten zien. Ik kan nu al zeggen dat ik volgend jaar weer aan de start wil staan."