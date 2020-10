Fernando Gaviria van UAE Team Emirates is positief getest op het coronavirus en stapt dinsdag niet meer op voor de zestiende etappe van de Giro d'Italia. Ook een staflid van AG2R La Mondiale is besmet.

Het is al de tweede keer dat Gaviria positief test. In het voorjaar raakte de Colombiaanse sprinter al besmet in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de WorldTour-koers die eind februari door meerdere coronagevallen niet kon worden afgemaakt. Gaviria heeft op dit moment geen klachten.

De andere renners en stafleden van UAE Team Emirates worden dinsdag nog een keer getest om er zeker van te zijn dat ze het COVID-19-virus niet onder de leden hebben. Gaviria zit net als het staflid van AG2R La Mondiale in quarantaine. Vorige week moest ook al een staflid van AG2R de Giro verlaten vanwege een positieve test.

Op zondag en maandag zijn in totaal 492 tests uitgevoerd. Met 'slechts' twee positieve gevallen is deze testronde een stuk minder desastreus dan die van vorige week, toen onder anderen Jumbo-Visma-kopman Steven Kruijswijk en Michael Matthews (Sunweb) positief testten.

Jumbo-Visma besloot daarop uit de Ronde van Italië te stappen. Ook Mitchelton-SCOTT, waarbij een week geleden vier stafleden positief op het testten op het virus, trok zich terug. De ploeg raakte in de eerste week Simon Yates al kwijt door een coronabesmetting.

Kelderman kan gooi doen naar roze trui in slotweek

Mede door zorgen in het peloton over de vele coronagevallen kondigde de UCI vorige week aan meer tests uit te voeren. Afgelopen donderdag en vrijdag werden de renners ook al getest, maar toen kwamen geen nieuwe besmettingen aan het licht.

Deze relatief probleemloze testronde is goed nieuws voor Wilco Kelderman, die in de slotweek van de Giro een goede kans maakt op de eindzege. De Nederlander van Sunweb staat in het algemeen klassement op vijftien seconden van rozetruidrager João Almeida.

De Ronde van Italië gaat dinsdag na een rustdag verder met een 229 kilometer lange heuveletappe van Udine naar San Daniele del Friuli. De zware bergritten zijn op woensdag, donderdag en zaterdag.