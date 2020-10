Chris Froome is benieuwd naar zijn niveau in de Vuelta a España. De viervoudig Tour de France-winnaar gaat dinsdag van start in zijn laatste grote ronde namens INEOS Grenadiers.

De 35-jarige Froome kwam begin deze maand voor het laatst in actie bij Luik-Bastenaken-Luik. In de weken daarvoor kwam hij in vergelijking met zijn concurrenten relatief weinig in actie en toonde hij (nog) geen topvorm.

"Ik heb het gevoel dat ik de kloof met de concurrentie heb gedicht, maar we zullen het vanzelf zien. Het is moeilijk in te schatten, omdat ik de laatste tijd niet veel heb gereden", zei Froome maandag bij een persmoment.

"Ik voel me steeds beter, dus daar put ik veel vertrouwen uit. Ik moet in gedachten houden dat ik nu al twee jaar geen grote ronde meer heb gereden, dus ik moet het dag voor dag bekijken."

Speel mee met het Vuelta-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.

'Het wordt geen normale Vuelta'

Froome, die bij INEOS hulp krijgt van onder anderen Richard Carapaz en Dylan van Baarle, staat voor de zevende keer aan de start van de Vuelta. Hij won de Spaanse rittenkoers in 2011 en 2017.

"Ik zal vrij snel weten waar ik sta, want het worden meteen vrij pittige dagen", blikt hij vooruit op de nieuwe editie. "En het wordt geen normale Vuelta zoals in de zomer. De temperaturen zullen veel lager liggen."

Het Vuelta-peloton legt dinsdag 173 kilometer af tussen Irún en Arrate, waarbij de finish op een klim van de eerste categorie ligt. Froome krijgt concurrentie van onder anderen Jumbo-Visma-renners Primoz Roglic en Tom Dumoulin.