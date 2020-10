Jumbo-Visma, dat vorige week met het hele team uit de Giro d'Italia stapte na een positieve coronatest van kopman Steven Kruijswijk, heeft geen moment getwijfeld over deelname aan de Vuelta a España, die dinsdag begint. De Nederlandse wielerploeg voelt zich veilig bij de strenge protocollen in Spanje.

"De Ronde van Spanje valt grotendeels onder dezelfde organisatie als de Ronde van Frankrijk (de ASO, red.) en daar was alles heel strak georganiseerd. Dat geeft ons heel veel vertrouwen voor de Vuelta", zegt teambaas Richard Plugge in gesprek met NU.nl.

Nadat in de Tour geen enkele renner positief testte op het coronavirus, werd de Giro vorige week opgeschrikt door meerdere besmettingen binnen het peloton. Naast Kruijswijk moesten ook Mitchelton-SCOTT-kopman Simon Yates en Sunweb-renner Michael Matthews de Italiaanse ronde verlaten. Daarnaast waren er nog zes positieve gevallen bij stafleden.

De Vuelta-organisatie had al het strengste coronaprotocol opgesteld van alle wielerkoersen die sinds de herstart van het seizoen in augustus gereden zijn. En na de besmettingen in de Giro zijn de regels nog strikter geworden, mede op aandringen van de ploegen.

"Dat klopt", zegt Plugge. "De ploegen hebben er net als de UCI en de hele wielergemeenschap enorm op aangedrongen dat we met elkaar veilig kunnen blijven wielrennen. Allereerst voor de gezondheid van onze mensen, maar we willen ook allemaal door blijven fietsen. Je zag het zondag in de Ronde van Vlaanderen, waar het publiek netjes wegbleef: als we het peloton schoon kunnen houden, is er heel veel mogelijk."

Het mobiele lab van de Vuelta. (Foto: Baixauli Studio)

Mobiel lab moet voor meer testen zorgen

De Vuelta kondigde vorige week al aan dat er geen toeschouwers welkom zullen zijn bij aankomsten bergop. Veel andere grotere beklimmingen worden eveneens afgesloten voor publiek. Daarnaast zal er geen reclamekaravaan voor de renners uit rijden en worden er geen activiteiten georganiseerd in de start- en finishplaatsen.

Bovendien zal er net als in de Tour een mobiel laboratorium meerijden, waar mensen uit de 'koersbubbel' getest kunnen worden op het coronavirus. Volgens de organisatie kunnen er in de 14 meter lange wagen maximaal 750 mensen per dag een test ondergaan, wat betekent dat er normaal gesproken meer getest zal worden dan in de Tour en de Giro.

"De Vuelta is wat betreft het coronaprotocol weer wat verder dan alle andere koersen, omdat de Spaanse organisatie natuurlijk ook geleerd heeft van die wedstrijden", zegt Plugge, die maandag in Spanje aankwam en onder de indruk was van wat hij zag. "Ik heb met mensen van de Vuelta gesproken en de Spaanse overheid heeft heel veel vertrouwen in de protocollen, maar ze kijkt ook heel strikt mee. Dat is heel belangrijk."

Het parcours van de Ronde van Spanje. (Foto: ANP)

Plugge hoopt vooral op fantastische koers

Plugge, die zelf in maart besmet was met het coronavirus en in het ziekenhuis moest worden opgenomen, staat nog steeds "100 procent" achter de beslissing om zijn ploeg uit de Giro te halen.

"Als ik de gezondheid van mijn mensen niet kan waarborgen, dan neem ik geen enkel risico. En ja, dat komt natuurlijk ook doordat ik weet wat de gevolgen van dit virus kunnen zijn. Bovendien was dit voor de wielersport in het algemeen ook de beste beslissing."

Plugge kan nog niet zeggen of Jumbo-Visma, dat met titelverdediger Primoz Roglic en Tom Dumoulin twee topfavorieten in huis heeft, bij een besmetting in de Vuelta wederom de hele ploeg uit koers zal halen.

"Dat hangt af van de situatie en de maatregelen. We hebben sowieso afgesproken dat we als ploegen bij meerdere positieve gevallen in overleg met elkaar gaan, zoals we in de Giro ook gedaan hebben met Mitchelton-SCOTT", doelt Plugge op de Australische ploeg die net als Jumbo-Visma zijn hele team terugtrok.

"Laten we hopen dat we deze keuze niet hoeven te maken. En dat we vanaf dinsdag een fantastische koers op het allerhoogste niveau zullen zien."

