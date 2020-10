Tom Dumoulin gaat vanaf dinsdag samen met Primoz Roglic vol voor de eindzege in de Vuelta a España, hoewel de renner van Jumbo-Visma zich door het drukke wielerseizoen niet optimaal heeft kunnen voorbereiden op zijn eerste Ronde van Spanje sinds 2015.

"We hebben weinig tijd gehad na de Tour", zei Dumoulin, die op 20 september met het peloton in Parijs aankwam, maandag op een digitale persconferentie. "Eerst reed ik de WK, vervolgens kwamen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en daarna ben ik twee weken thuis geweest om een beetje te herstellen."

"Het is geen ideale voorbereiding op de Vuelta, maar dat is voor alle renners hetzelfde. Het is een gekke situatie in een gek wielerjaar. Het is een apart gevoel om op deze manier aan een grote ronde te beginnen, maar we zijn hier nu. Er zal aan het eind een winnaar uit de bus rollen en dan kan het maar beter iemand van onze ploeg zijn."

Dumoulin begint de Ronde van Spanje als gedeeld kopman met Roglic, die vorig jaar met de Vuelta zijn eerste grote ronde won. "Tom en ik zijn samen de leiders van ons team", aldus Roglic. "Tijdens de koers zullen we wel zien we de sterkste is, net als in de Tour."

In de Ronde van Frankrijk was de Sloveen duidelijk beter dan Dumoulin. Roglic leek op weg naar de eindzege, maar op de voorlaatste dag verspeelde hij de gele trui aan zijn landgenoot Tadej Pogacar.

"We waren na Tour heel teleurgesteld dat we het geel niet naar Parijs hebben meegenomen, maar dat hoort ook bij wielrennen", aldus Dumoulin. "Pogacar bleek sterker te zijn in de Tour, dat kunnen we alleen maar accepteren. De komende weken is er in de Vuelta een nieuwe mogelijkheid voor ons."

Tom Dumoulin kwam vijf jaar geleden al heel dicht bij de eindzege in de Vuelta. (Foto: ANP)

Dumoulin heeft mooie herinneringen aan Vuelta

Dumoulin startte pas twee keer eerder in Spanje, maar hij was al wel succesvol in de Vuelta. In 2015 kende hij bij zijn tweede deelname zijn doorbraak als klassementsrenner. De Giro-winnaar van 2017 won twee ritten, reed zes dagen in de rode leiderstrui en verspeelde de eindzege pas in de voorlaatste etappe.

"Ik ben heel trots op die Vuelta en blij om terug te zijn in Spanje", zei de 29-jarige Limburger. "Ik heb enkele heel mooie herinneringen aan deze koers."

Dumoulin zal in de 75e editie van de Vuelta aan het begin al weten hoe zijn vorm nu is, want in de eerste drie dagen moet er direct flink geklommen worden. "Ik hou daar wel van", aldus Roglic. "We kunnen gewoon vanaf de eerste etappe gaan koersen."

De Vuelta-ploeg van Jumbo-Visma bestaat naast Dumoulin en Roglic uit Robert Gesink, George Bennett, Sepp Kuss, Lennard Hofstede, Paul Martens en Jonas Vingegaard. De drieweekse ronde begint dinsdag met een rit van Irún naar Arrate, met de finish op een klim van de eerste categorie.

