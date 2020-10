Er zijn maandag beelden opgedoken van een fraai moment tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Op een video is te zien hoe de rivalen elkaar vlak na de finish van de Ronde van Vlaanderen omhelzen, terwijl ze op dat moment nog niet weten wie er gewonnen heeft.

In een spannende sprint-à-deux drukte Van der Poel zijn wiel zondag nét iets eerder over de finish dan zijn Belgische concurrent, maar dat gevoel had de Nederlands kampioen niet direct.

"Ik denk dat jij wint", zegt hij in de video van fotograaf Patrick Brunt tegen Van Aert, terwijl hij zijn arm om de schouder van de Jumbo-Visma-renner slaat. Van Aert doet hetzelfde en geeft aan ook niet te weten wie er gewonnen heeft.

Het moment tussen Van der Poel en Van Aert is bijzonder, omdat het bekend is dat ze geen hechte band met elkaar hebben. Ze zijn in het veldrijden al jaren elkaars grote rivaal en treffen elkaar nu ook op de weg.

Ruim een week geleden was er nog onenigheid na Gent-Wevelgem. De 25-jarige Nederlands kampioen en de één jaar oudere Belg waren toen in de finale vooral met elkaar bezig, wat ertoe leidde dat Mads Pedersen de overwinning pakte.