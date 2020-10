Natuurlijk vroeg Wilco Kelderman zich na weer een pechseizoen weleens af of hij ooit nog mee zou kunnen doen om de zege in een grote ronde. Met nog zes etappes te gaan staat de 29-jarige Nederlander er heel goed voor om in de Giro d'Italia zijn belofte alsnog in te lossen.

De laatste vraag van de digitale persconferentie zorgt voor een lach bij Kelderman. Kan hij de Ronde van Italië winnen? "Dat kan ik jullie volgende week vertellen", antwoordt de kopman van Sunweb maandag op de laatste rustdag.

Het is een logische vraag op basis van de afgelopen twee weken, waarin Kelderman de beste klimmer met de beste ploeg in de Giro was. Maar het is ook een vraag die de afgelopen jaren steeds minder realistisch leek, want door meerdere zware blessures na valpartijen leek de absolute wereldtop steeds verder weg te rijden van de geboren Amersfoorter.

"Ik heb zeker getwijfeld of ik ooit nog in deze positie zou komen. Ik heb de afgelopen jaren zoveel meegemaakt en mijn lichaam heeft zoveel klappen gehad, dat ik niet meer het vertrouwen had dat ik even een grote ronde zou gaan winnen. Zeker als je kijkt hoe hoog het niveau in het wielrennen is en hoe hard de jonge renners rijden", zegt Kelderman.

"Maar ik heb wel altijd het vertrouwen gehouden dat ik beter kon dan ik liet zien, als ik me weer eens echt goed kon voorbereiden op een koers. Dit seizoen loopt alles lekker, zit het ook wat mee en dan zijn de resultaten direct veel beter."

Sunweb is deze Giro bergop met afstand de sterkste ploeg. (Foto: ANP)

Kelderman geniet van sterke ploeg

Kelderman begint de slotweek van de Giro met vijftien seconden achterstand op rozetruidrager João Almeida. De andere klassementsrenners staan al op een kleine drie minuten of meer van de top twee. Er zijn nog drie loodzware bergritten met finish bergop en een tijdrit , dus er kan nog met minuten gesmeten worden, maar Kelderman is op basis van de eerste vijftien ritten de topfavoriet voor de eindzege.

"Ik sta er heel goed voor en voel me heel goed", zegt de toekomstig renner van BORA-hansgrohe. "Maar ik durf nog bijna niet aan de eindzege te denken, het maakt je alleen maar nerveus als je te ver in de toekomst kijkt. We moeten als ploeg elke dag een goed plan hebben en dan heb ik er vertrouwen in dat we een heel mooie slotweek kunnen rijden."

Kelderman noemt niet voor niets zijn ploeg, want Sunweb was in de eerste twee weken duidelijk het beste team in de Giro. Jai Hindley is zelfs de nummer drie van het klassement en ook Chris Hamilton, Sam Oomen en Martijn Tusveld staan nog in de top dertig.

"Dat we als ploeg zó dominant zijn, heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Kelderman. "Het voelt ontzettend fijn om zo'n sterk team om me heen te hebben, daar kan ik ook tijdens de koers al van genieten."

De Giro gaat dinsdag verder met een heuvelachtige etappe. De zware bergritten zijn op woensdag, donderdag en zaterdag. Dinsdag voor de rit zal ook weer bekend worden wat de uitslagen zijn van de nieuwe ronde coronatests.