Eddy Lissens, de motorrijder die zondag in de Ronde van Vlaanderen verantwoordelijk was voor de harde val van Julian Alaphilippe, heeft maandag voor het eerst van zich laten horen. De 64-jarige Belg is geschokt door de kritiek die hij kreeg op sociale media en vindt dat hij niets heeft misdaan.

De 28-jarige Alaphilippe vormde in de slotfase van 'Vlaanderens Mooiste' een kopgroep met Mathieu van der Poel en Wout van Aert en reed in derde positie. De Fransman had 35 kilometer van de finish te laat door dat zijn medevluchters om een motor heen stuurden, botste met Lissens en kwam hard ten val.

"Ik doe dit al twintig jaar en zoiets is me nog nooit overkomen", zegt de bekritiseerde motorrijder een dag later in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik zag nadien dat Alaphilippe net aan het praten was in zijn microfoontje en me niet meer kon ontwijken. Ik voel me schuldig, ook al kan ik er niks aan doen."

Toch kreeg Lissens veel kritiek, met name vanwege zijn positie op de weg. Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van Alaphilippe, oordeelde dat de motorrijder aan de linkerkant van de weg had moeten rijden en aan de rechterkant "niks te zoeken had".

'Ik deed helemaal niks ongebruikelijks'

Lissens zegt dat hij er samen met de motor van Shimano bewust voor koos om aan de rechterkant van de weg uit te zakken, met het doel om zo achter de kopgroep terecht te komen. De motoren van de televisie kozen juist voor de linkerkant.

"Of we dit ook niet aan de andere kant hadden moeten doen? Wie zoiets zegt, heeft nog nooit in een koers gereden", aldus Lissens. "Ik deed helemaal niks ongebruikelijks. Zulke dingen gebeuren honderd keer in een wedstrijd. Dit was gewoon een ongelukkig moment."

Toch hield Lissens vanzelfsprekend een slecht gevoel over aan het bizarre incident. "Ik heb met Alaphilippe te doen. Zijn verwondingen zijn erg, maar hij had ook de kans om de Ronde te winnen en dat doet me wat. Ik kreeg na de wedstrijd ook alle zonden van de wereld over me heen op sociale media. Dat raakt me heel diep."

De Ronde van Vlaanderen werd uiteindelijk gewonnen door Van der Poel. De Nederlands kampioen op de weg was in een spannende sprint-`à-deux te sterk voor zijn Belgische rivaal Van Aert.