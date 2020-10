João Almeida denkt niet dat hij in staat zal zijn om dit jaar de Giro d'Italia op zijn naam te schrijven. De rozetruidrager verloor zondag in de vijftiende etappe veel tijd op zijn naaste belager Wilco Kelderman en zag zijn kansen op de eindzege drastisch slinken.

De 29-jarige Kelderman pakte in de zware bergrit op de top van de Piancavallo liefst 41 seconden (inclusief zes bonificatieseconden) terug en staat in het algemeen klassement nog maar vijftien tellen achter op Almeida.

"Ik had al verwacht dat iemand aan zou vallen en het bleek Kelderman te zijn. Hij was ijzersterk. Sterker dan ik was", zei de moegestreden Almeida na de zware rit van 185 kilometer volgens Cyclingnews. De 22-jarige Portugees finishte als vierde op 35 seconden van nummer twee Kelderman.

De rit van zondag belooft weinig goeds voor de kansen van Almeida in de slotweek, waarin nog drie bergetappes op het programma staan. "Ik weet dat het bijna onmogelijk is om de roze trui naar Milaan te brengen. Maar we gaan het proberen en zullen in de laatste ritten alles geven wat we in ons hebben."

João Almeida ging na de zware bergrit uitgeput naar de grond. (Foto: ANP)

Almeida en Kelderman ver verwijderd van de rest

Waar zijn voorsprong op Kelderman aanzienlijk slonk, zag Almeida het gat met de rest van het veld groter worden. Keldermans ploeggenoot Jai Hindley staat nu derde op bijna drie minuten van de Portugese leider. De Brit Tao Geoghegan Hart won de vijftiende etappe en bezet met een achterstand van 2.57 minuten de vierde plek.

"Voor mij was het verloop van de etappe eigenlijk best positief", zei Almeida. "Het tempo was vanaf de eerste klim erg hoog, maar ik voelde me de hele dag goed. Er waren simpelweg sterkere renners in de slotfase. Ik heb nog nooit zo'n lange koers gereden, maar het gevoel is nog altijd goed. Ik ben benieuwd hoe ver ik kan komen."

Maandag is er een rustdag in de Giro, waarna het peloton de Ronde van Italië op dinsdag vervolgt met een heuveletappe van 229 kilometer. De Giro wordt zondag afgesloten met een tijdrit naar Milaan.