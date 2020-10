Annemiek van Vleuten was niet verbaasd dat Anna van der Breggen zondag haar benen stilhield toen zij samen in de aanval waren in de Ronde van Vlaanderen. Het was namelijk niet de eerste keer dat de Zwolse weigerde samen te werken met haar landgenote.

"Ik ben totaal niet gefrustreerd. Ik heb nog nooit gehad dat Anna met mij wil rijden, dus dat was voor mij geen verrassing. Het maakt mij ook niet uit", zei Van Vleuten bij de NOS.

Met nog 25 kilometer voor de boeg reed eerst Van Vleuten weg en al snel kreeg zij gezelschap van Van der Breggen. De Europees kampioene en de wereldkampioene hadden een mooi gaatje, maar Van der Breggen wilde niet doorrijden. Zij had namelijk al aangekondigd dat ze bij Boels-Dolmans in een dienende rol zou rijden.

"Ik vroeg al aan haar: je gaat niet rijden, hè?", aldus Van Vleuten. "Ik hoopte natuurlijk dat ze niet bij mij zou komen. Dan had ik een goede kans gehad. Het was namelijk wel echt een goed moment."

Van der Breggen wist dat achter haar nog een aantal sterke ploeggenoten reden, onder wie Chantal van den Broek-Blaak en sprinters Amy Pieters en Jolien D'Hoore. Uiteindelijk was het Van den Broek-Blaak die wel weg wist te komen en naar de winst soleerde.

"Dit was het plan van tevoren. Die meiden rijden het hele seizoen voor mij. Voor mij voelt het het beste als zo'n plan werkt. Dus het was heel simpel: als ik voorop kom, dan houd ik mijn benen stil", verklaarde Van der Breggen.

Chantal van den Broek-Blaak viert haar overwinning met Anna van der Breggen. (Foto: ANP)

'Ik ben misschien nog wel blijer voor Chantal'

Ze haalde zelfs meer voldoening uit de zege van haar ploeggenote dan wanneer ze zelf had gewonnen. "Ik ben misschien nog wel blijer. Het was voor Chantal een van de grootste dromen uit haar carrière. Dus ik ben heel blij als dat haar lukt."

Voor Van den Broek-Blaak kwam na dertien deelnames en twee podiumplaatsen een droom uit met de winst in Vlaanderen. "Deze stond al heel lang op mijn lijstje", jubelde de Zuid-Hollandse. "Het was een van mijn hoofddoelen dit seizoen. Dit is waar ik voor getraind heb de afgelopen tijd."

"Gisteren zei Anna al: meiden, ik rijd voor jullie. Maar ook Amy en Jolien waren in bloedvorm. De neuzen stonden gewoon dezelfde kant op en we gunnen het elkaar ook echt. Dit was gewoon heel goed teamwork", besloot Van den Broek-Blaak.