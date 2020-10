Jai Hindley ziet in Wilco Kelderman de topfavoriet om de Giro d'Italia te winnen. De Australiër van Sunweb hielp de Nederlander zondag in de vijftiende etappe naar een betere uitgangspositie in het algemeen klassement.

De 29-jarige Kelderman verkleinde zijn achterstand op rozetruidrager João Almeida tot vijftien tellen. De geboren Amersfoorter eindigde in de etappe als tweede, achter de Brit Tao Geoghegan Hart van INEOS Grenadiers. Hindley werd zelf derde.

"Kelderman is voor mij de grootste kanshebber op de eindzege. We blijven het proberen en gaan ervoor vechten om hem in de roze trui te krijgen. Hopelijk gaat het ons lukken", zei Hindley.

"Het is de Giro. Alles kan hier gebeuren en dat is het mooie aan deze koers. Maar ik heb veel respect voor Almeida en hoe hij tot nu toe rijdt", vervolgde Hindley, die veel grote namen uit de top van het klassement uit het wiel reed. "Dat is natuurlijk heel gaaf. Daar ben ik best trots op."

Tao Geoghegan Hart won de vijftiende etappe, voor Wilco Kelderman. (Foto: ANP)

Kelderman: 'Hoefde eigenlijk alleen teamgenoten te volgen'

Kelderman stak na de rit de loftrompet over zijn ploeggenoten bij Sunweb. De Nederlander zat op de slotklim steeds in het wiel van Hindley en zag hoe veel concurrenten, onder wie Almeida, tijdverlies leden.

"We hebben de hele dag vooraan gereden en waren heel sterk. Ik hoefde eigenlijk alleen maar mijn teamgenoten te volgen", vertelde een tevreden Kelderman, die tweede blijft in het klassement.

"Het was crazy wat ze gedaan hebben voor mij vandaag, zeker Hindley, maar eigenlijk iedereen van de ploeg", aldus Kelderman. "We missen alleen de roze trui, maar ik ben heel blij met vandaag."

Maandag hebben de renners een rustdag. De Giro d'Italia gaat dinsdag verder met een heuveletappe over 229 kilometer van Udine naar San Daniele del Friuli.