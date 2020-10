Chantal van den Broek-Blaak heeft zondag voor het eerst in haar carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De dertigjarige Nederlandse kwam solo aan in Oudenaarde.

Van den Broek-Blaak reed op 19 kilometer van de streep weg uit een groep met daarin onder anderen Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, en hield stand tot de finish.

Amy Pieters maakte het succes van Boels Dolmans compleet, want de ploegmaat van Van den Broek-Blaak won de sprint om de tweede plek. De Belgische Lotte Kopecky werd derde.

Van den Broek-Blaak werd in 2017 wereldkampioen. De Zuid-Hollandse won in haar loopbaan ook al Gent-Wevelgem (2016), de Amstel Gold Race (2018) en Omloop Het Nieuwsblad (2019). In de Ronde van Vlaanderen eindigde ze de afgelopen vijf jaar altijd in de top tien. In 2016 en 2017 werd ze derde.

Bij de mannen ging de zege eerder op de middag ook naar Nederland. Mathieu van der Poel klopte zijn eeuwige rivaal Wout van Aert in een sprint-à-deux.

Van der Breggen rijdt niet door met Van Vleuten

Met nog 25 kilometer te gaan leek op de Kruisberg al de beslissing te vallen, want eerst reed Van Vleuten weg en al snel sloot Van der Breggen bij haar aan. De Europees kampioene en de wereldkampioene hadden een mooi gaatje, maar Van der Breggen wilde niet doorrijden.

De winnares van 2018 had namelijk al aangekondigd dat ze zondag in een dienende rol zou rijden en ze wist dat achter haar nog een flink aantal sterke ploeggenoten zaten, onder wie Van den Broek-Blaak en sprinters Amy Pieters en Jolien D'Hoore.

Het was Van den Broek-Blaak die uitstekend timede en wegreed op de Oude Kwaremont. Ze sloeg direct een mooi gaatje en breidde haar voorsprong in het vlakke stuk naar finishplaats Oudenaarde alleen maar verder uit.

Chantal van den Broek-Blaak viert haar zege. (Foto: ANP)