Wout van Aert denkt dat hij de sprint met Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen iets eerder had moeten aangaan. De Belg werd zondag in Oudenaarde in een sprint-à-deux net afgetroefd door de Nederlands kampioen.

"Ik wilde eigenlijk als eerste aangaan, maar ik heb net iets te lang gewacht", baalde Van Aert na afloop. "Normaal gesproken heb ik ook meer lengte in de sprint. Als ik het nu opnieuw zou mogen doen, zou ik het anders doen."

"Het was gewoon niet goed genoeg", concludeerde de 26-jarige renner van Jumbo-Visma. "Misschien sprintte ik te veel in de wind en had ik meer in de slipstream van Mathieu moeten zitten."

Van Aert kende onderweg behoorlijk wat pech. Zo kwam hij bij een valpartij in een greppel terecht en kreeg hij op de Stationsberg ook nog materiaalpech.

"Het was zeker niet ideaal dat ik hard ben gevallen, maar ik had daarna nog steeds goede benen. Ik heb wel langer in de achtergrond gereden dan ik wilde. Op de Stationsberg ging mijn ketting er ook nog af."

'Mathieu was gewoon een klein beetje sterker'

Uiteindelijk knokte de drievoudig wereldkampioen veldrijden zich terug en vond hij op de Taaienberg de aansluiting met Van der Poel en Julian Alaphilippe, die even later onderuit ging door een botsing met een motor.

"Ik was in staat om terug te komen op de Taaienberg en op dat moment zaten de drie sterksten van voren", vertelde hij. "Dat was het moeilijkste moment van de wedstrijd, waar het verschil werd gemaakt."

Van Aert, die eerder dit jaar wel Milaan-San Remo en Strade Bianche won, wist niet wat hij uitgezonderd zijn sprint beter had kunnen doen. "Ik heb gekoerst zoals ik graag wilde, maar ik kan niet bedenken wat ik echt verkeerd heb gedaan. Mathieu was gewoon een klein beetje sterker", besloot hij.