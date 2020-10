Wilco Kelderman heeft zondag in de vijftiende etappe van de Giro d'Italia een flink deel van zijn achterstand op rozetruidrager João Almeida goedgemaakt. De Nederlander werd tweede in de zware bergrit, achter de Brit Tao Geoghegan Hart.

Almeida begon de zware bergrit van Base Aerea Rivolto naar de top van de Piancavallo met een voorsprong van 56 seconden op Kelderman. De jonge Portugees gaf op de streep 35 seconden toe op de kopman van Sunweb.

Kelderman pakte ook nog zes bonificatieseconden, waardoor hij in het klassement nog maar vijftien seconden moet goedmaken op Almeida.

De geboren Amersfoorter bleef op de slotklim alleen over met zijn ploegmaat Jai Hindley en Geoghegan Hart. Alle andere klassementsrenners verloren meer dan een minuut.

Hindley staat nu derde in de algemene rangschikking op 2 minuten en 56 seconden, terwijl Geoghegan Hart naar de vierde plek klom, op 2.57 minuten. Pello Bilbao, Vincenzo Nibali en Domenico Pozzovivo moeten al meer dan drie minuten goedmaken in de slotweek, terwijl Jakob Fugslang twaalfde staat op ruim vijf minuten.

Sunweb wederom heel sterk

De laatste etappe voor de tweede rustdag voerde het peloton over drie cols van de tweede categorie en een slotklim van de eerste categorie. Rohan Dennis bleef als laatste over uit een kopgroep van tien en de Australiër had aan de voet van de laatste col nog een voorsprong van een kleine twee minuten op het pelotonnetje.

Sunweb nam op de Piancavallo (14,5 kilometer à 7,8 procent) het initiatief. De ploeggenoten van Kelderman zorgden ervoor dat Dennis werd teruggepakt en Nibali, Pozzovivo, Fuglsang en Bilbao moesten lossen.

Op 7 kilometer van de streep kreeg ook Almeida het lastig. De rozetruidrager moest een gaatje laten op de voorste groep, die alleen nog bestond uit Kelderman, Hindley en Geoghegan Hart. De sterke Hindley bleef het kopwerk doen en hij zette Almeida seconde voor seconde op een grotere achterstand.

In de slotkilometer probeerde Kelderman ook nog voor de ritzege te gaan, maar Geoghegan Hart was sterker. De Brit zorgde al voor de vijfde overwinning van INEOS Grenadiers deze Giro.