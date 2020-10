Mathieu van der Poel heeft zondag de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Nederlands kampioen rekende na een spectaculaire tweestrijd in een zeer spannende sprint-`à-deux af met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert.

De 25-jarige Van der Poel en de één jaar oudere Van Aert strijden hun hele carrière al tegen elkaar, vooral als veldrijders. De twee bleven in de finale met z'n tweeën over en in de sprint in Oudenaarde won Van der Poel van kop af aan met miniem verschil.

Julian Alaphilippe zat in eerste instantie ook mee met Van Aert en Van der Poel, maar de wereldkampioen reed met nog 35 kilometer te gaan tegen een motor aan en kwam hard ten val.

Van der Poel treedt in de voetsporen van zijn vader Adrie, die in 1986 de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef. Niki Terpstra was twee jaar geleden de vorige Nederlander die het wielermonument won. Ook Wim van Est (1953), Jo de Roo (1965), Evert Dolman (1971), Cees Bal (1974), Jan Raas (1979 en 1983), Hennie Kuiper (1981) en Johan Lammerts (1984) staan op de erelijst.

Van der Poel won vorig jaar al de Amstel Gold Race, maar was nog niet eerder de beste in een van de vijf wielermonumenten (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije).

Bij de vrouwen ging de zege later op de middag ook naar Nederland. Chantal van den Broek-Blaak won na een solo van 20 kilometer.

Pechvogel Alaphilippe zeer actief in finale

In een Ronde van Vlaanderen met maar heel beperkt fans langs de kant van de weg bepaalde een kopgroep van zes met de Nederlander Danny van Poppel in de eerste 190 kilometer het beeld van de koers. Het zestal kreeg een voorsprong van een minuut of zeven, maar de zege zat er nooit in.

In het peloton werd het met ruim 100 kilometer te gaan al erg nerveus. Zo moest de grote groep even stoppen voor een dichte spoorwegovergang en waren er flink wat lekke banden en valpartijen. Van Aert viel in een greppel, maar hij zat snel weer op zijn fiets.

Op 50 kilometer van de streep werden de laatste vluchters gegrepen en regende het aanvallen. Het was vooral Alaphilippe die zeer actief was. De Fransman zorgde met een demarrage in de afdaling van de Stationsberg ook voor de beslissing in de koers. Eerst sloot Van der Poel in zijn eentje aan en op de Taaienberg maakte ook Van Aert solo de oversteek.

Met nog 35 kilometer te gaan viel Alaphilippe hard op zijn schouder na een botsing met een motor, die hij te laat zag nadat hij via de radio even contact had met zijn ploegleider. De wereldkampioen kon niet verder, waardoor Van der Poel en Van Aert vooraan samen overbleven.

De twee rivalen en topfavorieten werkten goed samen en reden steeds verder weg van de achtervolgers. Ook bij de laatste beklimming van de Oude Kwaremont en de Paterberg bleven Van der Poel en Van Aert bij elkaar. Na een zeer spannende sprint had Van der Poel op de streep een banddikte voorsprong op de kopman van Jumbo-Visma.