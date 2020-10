Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step is niet te spreken over de motorcoureur die Julian Alaphilippe aanreed in de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioen kwam ten val door de botsing met de motor en kon niet meer verder.

"Wellicht heeft de motard van Shimano van de juryvoorzitter de opdracht gekregen om zich achter de koplopers te nestelen, maar die motor van de bond had daar niks te zoeken", foeterde Lefevere zondag bij Sporza.

De 28-jarige Alaphilippe zat met nog 35 kilometer te gaan in de kopgroep met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De Fransman reed in derde positie en had te laat in de gaten dat Van der Poel en Van Aert om een motor heen stuurden.

Alaphilippe kon de afremmende motor niet meer ontwijken en kwam na een botsing hard ten val. De renner van Deceuninck-Quick-Step schreeuwde het uit van de pijn en greep direct naar zijn rechterelleboog.

"Die motoren moesten aan de buitenkant staan, want het was een lichte bocht naar rechts. Een coureur zoekt altijd de kortste weg, dus rijdt hij daarlangs", legt Lefevere uit.

37 Alaphilippe slaat over de kop na botsing met motor in 'Vlaanderen'

Alaphilippe loopt twee breukjes in hand op

Van der Poel en Van Aert werden niet gehinderd door de valpartij van hun medevluchter en konden de koers vervolgen. "Van Aert zal niet gedacht hebben dat dit zou gebeuren. Je zag dat Van der Poel schrok dat die twee motards daar waren. Hij kon die motard nog net ontwijken, maar Alaphilippe kon niet meer weg", aldus Lefevere.

Alaphilippe kreeg snel hulp van doktoren en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werd duidelijk dat hij twee breukjes in zijn rechterhand heeft overgehouden aan zijn valpartij. Hij wordt maandag geopereerd.

Alaphilippe gold als een van de kanshebbers voor de winst in de Ronde van Vlaanderen. De zege ging uiteindelijk naar Van der Poel, die Van Aert versloeg in de sprint.