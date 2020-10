Wilco Kelderman is tevreden met de tijdrit die hij zaterdag heeft gereden in de veertiende etappe van de Giro d'Italia. De Nederlandse renner van Team Sunweb verloor weinig tijd op klassementsleider João Almeida en won veel tijd op de overige concurrenten.

"Ik denk dat ik een heel goede tijdrit heb gereden. Het was echt lastig met die steile klimmetjes, het indelen en het ritme, maar ik heb het er goed vanaf gebracht", zei Kelderman voor de camera van de NOS.

Kelderman eindigde na ruim 34 kilometer tussen Conegliano en Valdobbiadene als negende op 1.47 minuten van de ongenaakbare winnaar Filippo Ganna. Hij was zestien seconden langzamer dan Almeida en een minuut sneller dan onder anderen Vincenzo Nibali.

"Het was misschien voor jullie genieten geblazen, maar zo voelde het voor mij zeker niet. De radio deed het niet, dus ik moest op een gegeven moment mijn oortje uittrekken. Er gebeurt gewoon zo veel in je hoofd en op de weg", aldus Kelderman.

'Ben zeker onder de indruk van Almeida'

Kelderman staat na twee weken koers knap tweede in het algemeen klassement. Hij moet in de derde en laatste week een achterstand van 56 seconden goedmaken op Almeida. Nummer drie Pello Bilbao volgt op 2.11 minuten van Almeida, waardoor het een tweestrijd lijkt te gaan worden om het roze.

"We gaan zien hoe het in de volgende bergetappes gaat en of het mogelijk is om Almeida nog te passeren", wilde Kelderman, die de afgelopen jaren met veel pech kampte, zich nog niet wagen aan voorspellingen.

"Eigenlijk gaat het vanaf morgen echt beginnen. Er gaat nog met minuten gesmeten worden. Maar ik ben zeker onder de indruk van Almeida. Het is straf hoe hij hier in de rondte rijdt, zeker op die leeftijd. Ik ga het hem in elk geval zo moeilijk mogelijk proberen te maken."