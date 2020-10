Wilco Kelderman heeft zaterdag goede zaken gedaan in de veertiende etappe van de Giro d'Italia, een individuele tijdrit in het noordoosten van Italië. De Portugees João Almeida verstevigde wel zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Kelderman legde de 34,1 kilometer van Conegliano naar Valdobbiadene af in 44 minuten en 27 seconden. Daarmee eindigde de kopman van Team Sunweb als negende.

Almeida was zestien seconden sneller dan Kelderman in de race tegen de klok en vergrootte zijn voorsprong op de Nederlander in het klassement naar 56 tellen.

Kelderman heeft nu wel een grote voorsprong op nummer drie Pello Bilbao. De Spanjaard verloor ruim een minuut op de geboren Amersfoorter en staat in het klassement nu op ruim twee minuten van Almeida.

Ook Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo en Jakob Fuglsang gaven flink wat tijd toe. Nibali en Pozzovivo zakten naar de respectievelijk vijfde en zevende plaats en hebben nu beiden anderhalve minuut achterstand op Kelderman. Fuglsang viel zelfs uit de top tien.

Ganna oppermachtig in tijdrit

De tijdrit werd gewonnen door Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden bleef nummer twee Rohan Dennis 26 seconden voor. De jonge Amerikaan Brandon McNulty eindigde op ruim een minuut als derde en steeg naar de vierde plaats in het klassement.

Voor Ganna betekende het zijn derde ritzege in deze Giro. De Italiaan van INEOS Grenadiers won eerder de openingstijdrit en de vijfde etappe.

Zondag gaat de Giro verder met een zware bergrit over 185 kilometer van Base Aerea Rivolto naar Piancavallo. De aankomst ligt op een beklimming van de eerste categorie.