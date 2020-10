INEOS Grenadiers verschijnt komende dinsdag met Chris Froome, Richard Carapaz en Dylan van Baarle aan de start van de Vuelta a España, zo maakt de ploeg vrijdag bekend. Voor Froome wordt het zijn laatste koers in dienst van de Britse formatie.

De 35-jarige Froome werd afgelopen zomer niet opgenomen in de selectie van INEOS voor de Tour de France. Hij maakte de eerste weken na de coronapauze geen sterke indruk en erkende zich niet volledig klaar te voelen voor de Franse wielerronde.

Ook de afgelopen periode werd duidelijk dat de viervoudig Tour-winnaar nog ver verwijderd is van zijn topvorm. In de Tirreno-Adriatico moest hij genoegen nemen met de 91e plaats in het eindklassement en in Luik-Bastenaken-Luik haalde hij de finish niet.

Desondanks doet Froome voor de zevende keer mee aan de Vuelta. In 2011 en 2017 schreef hij de Spaanse wielerronde op zijn naam en in 2014 en 2016 eindigde hij als tweede. Het wordt zijn laatste wedstrijd voor INEOS, want volgend seizoen komt hij uit voor Israel Start-Up Nation.

Van Baarle rijdt Vuelta voor tweede keer

Froome wordt in de Vuelta bijgestaan door onder anderen Carapaz, die eerder dit jaar ook al de Tour de France reed en vorig jaar de Giro d'Italia won. Ook Van Baarle maakt deel uit van de selectie. De Nederlander debuteerde twee jaar geleden in de Vuelta en gaf toen na twee weken op.

De selectie van INEOS bestaat verder uit de Costa Ricaan Andrey Amador, de Colombianen Brandon Rivera en Iván Sosa, de Pool Michal Golas en de Australiër Cameron Wurf.

De Vuelta gaat komende dinsdag van start met een bergrit. De aankomst ligt na 173 kilometer op een klim van de eerste categorie in Arrate.

