Mathieu van der Poel gaat komende zondag volop voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlands kampioen geeft er de voorkeur aan om solo over de finish te komen in plaats van te moeten sprinten om de zege.

"De Ronde van Vlaanderen is voor mij het hoogtepunt van het seizoen", blikt Van der Poel vrijdag vooruit. "Maar ik ben er niet meer mee bezig dan anders. Ik ben altijd gefocust op de grote wedstrijden."

"Ik zou het liefst alleen aankomen. Dat zou ideaal zijn, maar daarvoor moet ik super zijn", vervolgt hij. "Er zijn veel opties mogelijk. Ook in een sprint hoef ik niet te vrezen. Ik denk dat ik zeker na zo'n lange wedstrijd een van de snelste mannen ben."

De afgelopen weken toonde Van der Poel aan dat hij in uitstekende vorm verkeert. Zo won hij de BinckBank Tour, werd hij zesde in Luik-Bastenaken-Luik en moest hij in de Brabantse Pijl alleen Julian Alaphilippe voor zich dulden.

"Ik denk dat het met mijn vorm wel in orde is", aldus de kopman van Alpecin-Fenix. "Vooral in de Brabantse Pijl was ik goed. In Gent-Wevelgem ging het iets minder goed, maar zat ik wel mee op de cruciale momenten."

Mathieu van der Poel ziet Wout van Aert als zijn belangrijkste concurrent in Vlaanderen. (Foto: ANP)

'Heb geleerd niet te veel risico's te nemen'

Vorig jaar maakte Van der Poel zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Hij eindigde toen als vierde, terwijl de Italiaan Alberto Bettiol naar de overwinning soleerde. Komende zondag verwacht hij in ieder geval minder nerveus aan de start te staan.

"Ik heb vooral geleerd dat ik niet te veel risico's moet nemen vlak voor de belangrijke stukken", laat hij weten. "Het is sowieso belangrijk om vooraan te zitten, maar je kan beter als dertigste aan de Oude Kwaremont beginnen dan daarvoor op de grond liggen. Ik was misschien te nerveus tijdens mijn eerste editie. Dat zal nu niet meer gebeuren."

Van der Poel ziet zijn rivaal Wout van Aert als zijn grootste concurrent in Vlaanderen. Hij verwacht dat het akkefietje met de Belg van afgelopen zondag na Gent-Wevelgem geen rol meer zal spelen. De twee keken toen in de finale vooral naar elkaar en Van Aert was daar na afloop boos over.

"Ik heb er niet meer van wakker gelegen om eerlijk te zijn. Ik heb wel wat zien verschijnen op sociale media, maar voor mij was dat hoofdstuk zondagavond al afgesloten", besluit hij.