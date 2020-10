Giro-baas Mauro Vegni is niet te spreken over de uitlatingen van Thomas De Gendt over de vermeende onveiligheid in de Ronde van Italië. De Belg liet donderdag weten dat hij het gevoel had dat de organisatie informatie achterhield.

"Ik heb zijn ploegmanager tijdens de rit gebeld en ik heb hem gezegd dat De Gendt voorzichtig moet zijn als hij iets zegt", vertelt Vegni vrijdag aan Cyclingnews. "Als je beweert dat we resultaten misschien verzwijgen, dan is dat een zeer serieus statement. De internationale gezondheid staat op het spel."

"Ik respecteer de renners en hun angsten", vervolgt de Italiaan. "Maar er is ook incorrect gedrag geweest in de ploegbubbels, al zal ik daar maar niet dieper op ingaan."

De Gendt gaf donderdag aan dat zijn hoofd niet meer naar koersen stond nu er zo veel positieve coronagevallen waren in de Giro en dat hij zich onveilig voelde. Eerder werd bekend dat zeventien motoragenten die werkzaam waren in de Italiaanse wielerronde, op maandag positief hadden getest en naar huis zijn gegaan.

"Mijn hoofd staat niet echt naar koersen na het nieuws van de zeventien besmette agenten", zei De Gendt. "We hebben met de renners in de ploeg twintig minuten gediscussieerd over het al dan niet starten, omdat we ons onveilig beginnen te voelen. Het gaat de verkeerde kant op. Ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt."

De Belg bood na de uitspraken van Vegni zijn verontschuldigingen aan. "Ik sprak me te snel uit, terwijl ik niet over alle feiten beschikte. Daar wil ik mijn excuses voor aanbieden", schreef hij op Twitter.

Thomas De Gendt maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid in de Giro. (Foto: Pro Shots)

'Begrijp niet waarom Giro anders bekeken moet worden'

Ook verdedigde Vegni zijn standpunt om de Giro niet voortijdig te beëindigen. "We hanteren dezelfde maatregelen als in andere koersen. Ik begrijp dan ook niet waarom de Giro anders bekeken zou moeten worden."

Hij reageerde daarmee op het verzoek van EF Pro Cycling om de Italiaanse wielerronde komende zondag aan het einde van de tweede week stop te zetten. Dat werd donderdag door de internationale wielerunie UCI afgewezen.

"We hadden acht positieve gevallen op de eerste rustdag afgelopen maandag. Maar hoeveel besmettingen waren er op andere plaatsen? Het is nu eenmaal oktober en de cijfers stijgen. In Italië waren er donderdag negenduizend gevallen."

Tijdens de Giro testten onder anderen topfavorieten Steven Kruijswijk en Simon Yates positief op het virus. Hun ploegen Jumbo-Visma en Mitchelton-SCOTT trokken zich later terug.