Diego Ulissi heeft vrijdag de dertiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De 31-jarige Italiaan troefde in een sprint rozetruidrager João Almeida (tweede) en Patrick Konrad (derde) af. Wilco Kelderman finishte in dezelfde groep en blijft daardoor tweede in het algemeen klassement.

Ulissi was in een rit van bijna 200 kilometer de beste sprinter in een groep van zo’n twintig renners, die na twee klimmetjes van de vierde categorie vooraan waren overgebleven. In diezelfde groep zaten ook de belangrijkste klassementsrenners.

Almeida pakte met zijn tweede plek zes bonificatieseconden op onder meer Kelderman, die achter in dezelfde groep finishte. De 22-jarige Portugees heeft nu veertig seconden voorsprong op de Nederlander van Sunweb, die negen tellen voorblijft op nummer drie Pello Bilbao.

Achter de groep met de etappewinnaar slaagde Peter Sagan er net niet in om terug te komen. De Slowaak, die eerder deze week een rit won, had de kopgroep tot aan de finish in zicht, maar kon niet meesprinten om de dagzege.

De Giro gaat zaterdag verder met een tijdrit van 34 kilometer. De renners krijgen een heuvelachtig parcours voor de kiezen met in het begin een steile klim.

Klassementsrenners blijven vooraan over

In de grotendeels vlakke etappe, waarbij er alleen aan het eind even geklommen moest worden, reden zeven renners lange tijd vooruit. De Fransman Geoffrey Bouchard en Alessandro Tonelli uit Italië bleven van die groep het langst over, maar ook zij werden op de tweede en laatste klim - een colletje van de vierde categorie - ingerekend.

Ondanks dat de heuvels op papier niet pittig leken, moesten vooraan verschillende renners lossen. Aan de top van de tweede beklimming waren alleen de klassementsrenners nog over, met naast Almeida onder anderen Kelderman en zijn ploegmaat Sam Oomen.

Sagan deed nog een poging om het gat te dichten, maar hij kwam niet verder dan twintig seconden van de kopgroep. Daarachter reed viervoudig etappewinnaar Arnaud Démare samen met andere geloste sprinters.

De strijd om de dagzege mondde daardoor uit in een spurt tussen de beste sprinters uit de kopgroep. Konrad en Almeida kwamen nog het dichtst in de buurt van Ulissi, maar ook zij konden de renner van UAE Team Emirates niet van zijn achtste etappezege in een grote ronde afhouden.