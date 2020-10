De internationale wielerunie UCI heeft een verzoek van de Amerikaanse ploeg EF Pro Cycling om de Giro d'Italia zondag aan het einde van de tweede week te beëindigen afgewezen.

In een brief aan de UCI, Giro-organisator RCS Sport en andere belanghebbenden - die in handen is van Eurosport - schrijft EF Pro Cycling dat "de bubbel in de Giro duidelijk beschadigd is".

"Je kunt verwachten dat de positieve tests van de afgelopen anderhalve week tot meer gevallen zullen leiden", vervolgt de ploeg van teambaas Jonathan Vaughters. "We stellen voor dat er nog minimaal twee testrondes komen voor de rustdag en dat de Giro eerder eindigt als er extra positieve gevallen zijn voor maandag."

De UCI heeft dat verzoek afgewezen. "We staan nu voor de uitdaging om dit seizoen af te maken en dat kan alleen als we blijven samenwerken en een eenheid blijven in het profwielrennen", schrijft UCI-voorzitter David Lappartient in een antwoord aan EF Pro Cycling.

De wielerunie benadrukt dat de teams donderdag en vrijdag extra getest worden en dat er maandag een al geplande testronde is binnen de bubbel. "Met deze maatregelen gaan we ervan uit dat iedereen blijft samenwerken om onze sport op de veiligst mogelijk manier voort te zetten", aldus Lappartient.

Vaughters bevestigt donderdag op Twitter dat zijn ploeg een verzoek heeft neergelegd bij de UCI. "Om er wat context bij geven: we dreigen niet om de Giro te verlaten. We doen gewoon een voorstel waarvan wij vinden dat het 't juiste is in de huidige situatie. We zouden het liefst blijven koersen tot en met de slotrit in Milaan."

'Renners beginnen zich onveilig te voelen'

Het gaat deze week in de Ronde van Italië net zoveel over positieve coronagevallen als over de koers. Nadat Mitchelton-SCOTT-kopman Simon Yates al positief testte, kwamen er maandag op de eerste rustdag nog eens acht besmettingen aan het licht. Jumbo-Visma - kopman Steven Kruijswijk kreeeg daar een positieve uitslag - en Mitchelton-SCOTT trokken hun hele ploeg vervolgens terug uit de Giro. Naast Kruijswijk bleek ook Michael Matthews (Sunweb) besmet. Daarnaast testten vier stafleden van Mitchelton-SCOTT, één staflid van INEOS Grenadiers en één staflid van AG2R La Mondiale positief.

Donderdag kwam voor de twaalfde rit naar buiten dat zeventien motoragenten die werkzaam waren bij de Giro positief hebben getest en inmiddels naar huis zijn. De Giro-organisatie meldde in een verklaring dat de agenten alleen werkzaam waren bij de Giro-E, een los evenement voor elektrische fietsers, en geen contact hebben gehad met de racebubbel.

Dat verhaal werd niet door iedereen geloofd. "Dat is een uitleg die ze er aan geven", zei Lotto Soudal-renner Thomas De Gendt voor de start van etappe twaalf tegen Sporza. "We zijn met de renners in de ploeg al twintig minuten aan het discussiëren over het al dan niet starten, omdat we ons onveilig beginnen te voelen."

Uiteindelijk stapten alle overgebleven renners gewoon op de fiets. Deze week staan er nog drie ritten op het programma: vrijdag een vlakke etappe, zaterdag een tijdrit en zondag een bergrit. Volgende week zijn de laatste zes etappes.