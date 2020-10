Wout van Aert denkt dat zijn rivaliteit met Mathieu van der Poel hem zondag in de Ronde van Vlaanderen niet opnieuw parten zal spelen. De renner van Jumbo-Visma zegt te hebben geleerd van Gent-Wevelgem.

Van Aert en Van der Poel keken afgelopen zondag in de finale van Gent-Wevelgem vooral naar elkaar, waarna Mads Pedersen won. Het leidde tot harde woorden van Van Aert over zijn Nederlandse rivaal. "Hij wilde blijkbaar liever dat ik verloor dan dat hij zelf won", zei hij onder meer.

De Belg heeft dat inmiddels achter zich gelaten. "Ik heb gewoon gezegd hoe de koers aanvoelde, ik heb Mathieu niet beledigd. In het veldrijden zijn we ook vaak hard tegen elkaar geweest", zei hij donderdag bij een digitaal persmoment.

"Ik denk niet dat het in Vlaanderen weer gaat meespelen, ook omdat de koers lastiger is en het nu al een keer gebeurd is. Ik heb er lessen uit getrokken en ben niet van plan me er weer door te laten vangen."

Wout van Aert en Mathieu van der Poel kwamen gedesillusioneerd over de finish in Gent-Wevelgem. (Foto: ANP)

'Heb eigenlijk nooit contact met Van der Poel'

De 26-jarige Van Aert benadrukt dat er sinds zondag weinig is veranderd in zijn rivaliteit met Van der Poel, met wie hij niet heeft gesproken, al gebeurt dat sowieso zelden.

"Ik heb eigenlijk nooit contact met hem. Tijdens Milaan-Turijn hebben voor het eerst langer dan vijf minuten gesproken op de fiets, dat was een unicum", aldus de drievoudig winnaar van een Tour de France-etappe.

"Ook bij een overwinning van een van ons in Gent-Wevelgem zouden we met het mes tussen de tanden starten in Vlaanderen. Ik zal zondag weer proberen te winnen en daarvoor moet ik Mathieu verslaan, dat is overal zo."

De Ronde van Vlaanderen is de laatste grote klassieker van het wielerseizoen. Vorig jaar ging de overwinning naar Alberto Bettiol, die daarmee Niki Terpstra opvolgde.