Wilco Kelderman houdt er rekening mee dat de Giro d'Italia voortijdig beëindigd moet worden vanwege het coronavirus. De Nederlandse klimmer staat momenteel tweede in het algemeen klassement.

"Het zou zomaar kunnen dat we eerder eindigen", zei Kelderman donderdag voor de start van de twaalfde etappe tegen Sporza. "Ik bekijk het gewoon van dag tot dag. Ik focus me nu tot en met de rustdag en daarna zien we verder."

"Het coronavirus zorgt voor veel vraagtekens. Met dit koude weer waait het virus makkelijker in de rondte. Dat spookt wel door ons hoofd", vertelde de renner van Sunweb.

Maandag is de tweede rustdag van de Giro, waarna er nog zes etappes gepland staan tot de finish in Milaan. In Italië lopen de coronacijfers net als in veel andere Europese landen de laatste tijd weer flink op.

Tijdens de Giro testten onder anderen topfavorieten Steven Kruijswijk en Simon Yates positief op het virus. Hun ploegen Jumbo-Visma en Mitchelton-SCOTT trokken zich later terug. Van de 176 gestarte renners zijn er nog 144 over.

Kelderman zag ploeggenoot Michael Matthews wegvallen na een positieve test. Een hertest van de Australiër was enkele dagen later negatief.

"Aan de ene kant ben ik blij dat hij nu negatief is, dan is de kans minder groot dat het virus ook bij de rest van de ploeg is", aldus Kelderman. "Aan de andere kant super spijtig dat hij uit koers is."

Renners Lotto Soudal discussiëren over voortzetten Giro

Kelderman is niet de enige renner in de Giro die zich zorgen maakt om het virus. De Belg Thomas De Gendt vertelde aan Sporza zich onveilig te voelen.

"Het gaat de verkeerde kant op. Ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt", zei de renner van Lotto Soudal.

Donderdag werd bekend dat zeventien motoragenten die werkzaam waren bij de Giro op maandag positief hadden getest en inmiddels naar huis zijn.

"Ik moet eerlijk zijn: mijn hoofd staat niet echt naar koersen na het nieuws van de zeventien besmette agenten", aldus De Gendt. "We hebben met de renners in de ploeg twintig minuten gediscussieerd over het al dan niet starten, omdat we ons onveilig beginnen te voelen."

"Er zijn al meer dan tien positieve gevallen geweest in onze bubbel en gisteren hoorde je verschillende renners hoesten. Het is het seizoen van de verkoudheden, maar op den duur kun je je niet meer concentreren", vervolgt de Belg.

Thomas De Gendt stelt dat het de verkeerde kant opgaat met het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

'Er is veel geld mee gemoeid om Milaan te halen'

De Gendt verwacht niet dat de Giro-organisatie de koers gaat inkorten. "Er is veel geld mee gemoeid en voor sponsors is het zeer belangrijk dat we naar Milaan gaan. Zij wachten tot de regering beslist en die beslissingen komen te laat."

De Gendt had eigenlijk liever niet gestart in de twaalfde etappe, maar na overleg met zijn teamgenoten deed hij dat toch. "Op dit moment heb ik nog niet de ballen om te zeggen dat ik niet start, maar dat kan straks wel zo zijn."

