Titelverdediger Primoz Roglic en Tom Dumoulin zijn de kopmannen van Jumbo-Visma tijdens de Vuelta a España. Naast Dumoulin staan er nog dertien Nederlanders op de voorlopige startlijst van de Spaanse ronde die dinsdag begint.

"Ons team start met twee favorieten voor de eindzege", zegt ploegleider Grischa Niermann op de website van Jumbo-Visma. "Tijdens de koers zal duidelijk worden wie onze belangrijkste man wordt."

De Sloveen Roglic bezorgde Jumbo-Visma vorig jaar in Spanje de eerste eindzege ooit in een grote ronde en liep in september pas in het slotweekend de overwinning in de Tour de France mis. Dumoulin eindigde als zevende in die Tour. De Limburger schreef in 2017 de Giro d'Italia op zijn naam.

"Andere ploegen zullen ons in de gaten houden, daar zijn we ons van bewust. We moeten met een goed plan komen", kijkt Niermann vooruit.

De ploeg van Jumbo-Visma bestaat verder uit de Nederlanders Robert Gesink, Lennard Hofstede, de Amerikaan Sepp Kuss, de Nieuw-Zeelander George Bennett, de Duitser Paul Martens en de Deen Jonas Vingegaard, die zijn debuut maakt in een grote ronde.

De ploeg moet direct aan de bak, voorspelt Niermann. "De eerste drie etappes zijn bergritten, dus we moeten vanaf het begin sterk zijn. De eerste week is de zwaarste week, want de zesde etappe is de koninginnenrit met finish op de Tourmalet."

Nog elf Nederlanders op startlijst

In totaal staan er veertien Nederlanders op de voorlopige startlijst die de Vuelta-organisatie donderdag vrijgaf. Ploegen hebben de komende dagen nog het recht om hun selectie te wijzigen.

Wout Poels gaat namens Bahrain-McLaren voor het klassement en heeft met Kevin Inkelaar een van zijn helpers. De 23-jarige neo-prof rijdt voor het eerst een grote ronde.

Verder staan ook Jetse Bol, Alex Molenaar (Burgos BH), Niki Terpstra, Pim Ligthart (Direct Énergie), Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Julius van den Berg (EF), Dylan van Baarle (INEOS), Thymen Arensman (Sunweb) en Koen de Kort (Trek-Segafredo) op de voorlopige startlijst.

Van hen maken de 21-jarige Molenaar, de 22-jarige Schelling, de 23-jarige Van den Berg (23) en de 20-jarige Arensman hun debuut in een grote ronde.

De Vuelta begint dinsdag in het Baskische Irún en de laatste etappe finisht op 8 november in Madrid. Vanwege de coronacrisis worden veel beklimmingen afgezet voor publiek en is er geen reclamekaravaan.

