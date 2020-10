Giro d'Italia

Heuveletappe (204 km)

Vluchter Narváez wint

Almeida blijft leider

Kelderman nog tweede

Welkom in dit liveblog op NU.nl. Mijn naam is Mitch Marinus en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen in de twaalfde etappe van de Giro d'Italia. Veel plezier!