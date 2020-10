De organisatie van de Giro d'Italia heeft de motorrijder die woensdag Elia Viviani aanreed naar huis gestuurd. Daarnaast zijn zeventien motoragenten die rondom de wielerkoers het parcours beveiligden positief getest op het coronavirus.

Viviani werd woensdag in de elfde etappe op ruim 30 kilometer van de finish van achter aangereden door een motor die op een rotonde midden in het peloton reed. De Italiaan van Cofidis kon de etappe vervolgen en werd nog tiende in de massasprint.

De motorrijder kreeg van de organisatie een boete van 500 Zwitserse frank (466 euro) en is niet langer welkom in de koers.

De 31-jarige Viviani is bezig aan een moeizaam eerste seizoen bij Cofidis, dat de olympisch kampioen vorig jaar overnam van Deceuninck-Quick-Step. De sprinter won in 2020 nog geen enkele rit.

Zeventien motoragenten positief

De Italiaanse politie meldde donderdag dat zeventien politieagenten die dagelijks bij de Giro betrokken waren positief zijn getest op het coronavirus. Zij zijn allemaal in quarantaine geplaatst.

De positieve testen werden maandag afgenomen op de eerste rustdag van de wielerronde. Op die rustdag testten ook twee renners en zes stafleden positief op het virus. Jumbo-Visma en Mitchelton-SCOTT trokken hun ploeg daarop terug voor de Giro.

Donderdag beginnen de 144 overgebleven renners aan de twaalfde etappe van de Giro, over een heuvelachtig parcours van 205 kilometer met start en finish in Cesenatico.