Caleb Ewan heeft woensdag de 108e editie van de Scheldeprijs gewonnen. De Australiër van Lotto Soudal was in de straten van het Belgische Schoten oppermachtig in een massasprint, die werd ontsierd door een zware valpartij.

Pascal Ackermann finishte als tweede, maar werd gediskwalificeerd omdat hij in volle vaart het voorwiel van August Jensen aantikte. De Noorse renner van Riwal Securitas kon niet overeind blijven en smakte hard met zijn hoofd tegen het asfalt. Nadat hij een tijd roerloos op de grond was blijven liggen, kon Jensen toch op eigen kracht over de finish komen.

Door de straf van Ackermann schoof de Italiaan Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie) door naar de tweede plaats. De Fransman Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) eindigde als derde. Arvid de Kleijn was op de zevende plaats de beste Nederlander.

De 26-jarige Ewan is de opvolger van Fabio Jakobsen, die de Vlaamse eendagskoers de afgelopen twee jaar won. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step kon zijn titel niet verdedigen vanwege zijn zware val van begin augustus in de Ronde van Polen.

Voor gebruikers van de app: Klik op de tweet om de beelden van de ritzege van Caleb Ewan en de val van August Jensen te bekijken.

Cavendish en Havik lang in de aanval

Hoewel de Scheldeprijs bijna jaarlijks eindigt in een koninklijke sprint in de straten van Schoten, probeerden acht renners het onvermijdelijke te voorkomen. De opvallendste naam in de groep was Mark Cavendish, die er zondag na Gent-Wevelgem nog op hintte mogelijk de laatste koers in zijn carrière te hebben gereden. Hij kwam echter snel op die woorden terug.

De winnaar van 2007 en 2008 kreeg gezelschap van de Nederlander Piotr Havik, Dmitry Gruzdev, Michael Schär, Travis McCabe, Lewis Askey, Christopher Juul-Jensen en Luc Wirtgen. De voorsprong schommelde lang rond de twee minuten, maar veel verder lieten de sprintersploegen de vluchters niet uitlopen.

Op 17 kilometer van de streep probeerde Havik het solo, maar de renner van Riwal Securitas was kansloos tegen het jagende peloton. Ewan kwam er in de sprint op het juiste moment uit en boekte na zijn twee ritzeges in de Tour de France opnieuw een fraaie overwinning.

De Scheldeprijs had eigenlijk in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar werd vanwege de coronapandemie verplaatst naar oktober. Ook het plan om de koers in het Zeeuwse Terneuzen te laten starten, moest de organisatie laten varen. In plaats daarvan werden tien plaatselijke rondjes in Schoten afgewerkt.