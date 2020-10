Mathieu van der Poel neemt volgende week alsnog deel aan de Driedaagse Brugge-De Panne. De Brabantse renner van Alpecin-Fenix rijdt in Vlaanderen zijn laatste koers van het wegseizoen.

Van der Poel zou aanvankelijk niet meedoen aan de Driedaagse Brugge-De Panne, omdat hij vier dagen later zijn opwachting zou maken in Parijs-Roubaix. Maar doordat die klassieker werd afgelast, schreef hij zich toch in voor de Driedaagse Brugge-De Panne.

"Door het wegvallen van Parijs-Roubaix probeer ik alles mee te pakken wat ik nog kan, zo ook de Driedaagse Brugge-De Panne. Het is toch een WorldTour-wedstrijd", zegt Van der Poel in een persbericht van de organisatie van de Driedaagse Brugge-De Panne.

"Het zal door het wegvallen van Parijs-Roubaix meteen mijn laatste wedstrijd van dit atypische wielerseizoen zijn. Ik hoop stiekem op een echte waaierkoers met veel actie. Als dat niet het geval is, zal ik mij in dienst stellen van Tim Merlier. Met hem kunnen we ook op de sprint gokken."

Van der Poel verkeert in een prima vorm. Zo veroverde hij begin deze maand op heroïsche wijze de eindzege in de BinckBank Tour. Hij doet zondag ook een gooi naar een goede uitslag in de Ronde van Vlaanderen.

De Driedaagse Brugge-De Panne, die anders dan zijn naam doet vermoeden een eendagskoers is, begint volgende week woensdag. Elia Viviani won vorig jaar, maar is niet bij de komende editie, omdat hij momenteel actief is in de Giro d'Italia.