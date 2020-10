Arnaud Démare heeft woensdag zijn vierde ritzege in de Giro d'Italia geboekt. De Fransman was ook in de elfde etappe duidelijk de beste sprinter. Voor Wilco Kelderman en de andere klassementsrenners was het een rustige dag.

Groupama-FDJ, de ploeg van Démare, moest in de slotfase van de vlakke etappe flink aan de bak om er een massasprint van te maken: vluchter Sander Armée capituleerde pas op 6 kilometer van de streep.

In de straten van Rimini was er geen twijfel over wie de snelste sprinter was. Démare rekende overtuigend af met Peter Sagan en Álvaro Hodeg. De kopman van Groupama-FDJ won deze Giro ook al de vierde, de zesde en de zevende rit.

In het klassement gebeurde er niks. João Almeida behield de roze leiderstrui en Kelderman staat nog steeds tweede op 34 seconden. Donderdag moet er in de heuvelachtige twaalfde etappe weer flink wat geklommen worden, al is het in de finale relatief vlak.

Viviani wordt aangereden door motor

Na de chaos van dinsdag - voor en tijdens de etappe - was het woensdag een relatief rustige rit. De Belg Armée en de Italianen Mattia Bais, Fabio Mazzucco, Francesco Romano en Marco Frapporti sprongen direct na de start weg en de sprintersploegen hielden de voorsprong van de kopgroep onder de vier minuten.

In de finale werd het toch nog even spannend. Nadat Cofidis-sprinter Elia Viviani was gevallen doordat hij op een rotonde midden in het peloton werd aangereden door een motor, liet Armée vooraan zijn medevluchters achter zich. De renner van Lotto Soudal leek even voor een stunt te gaan zorgen, maar met nog 6 kilometer te gaan werd ook hij ingelopen.

Groupama-FDJ bracht Démare vervolgens in een zetel naar de massasprint en die boekte zijn veertiende zege van het seizoen. Hij is de eerste Fransman die vier overwinningen in de Giro grijpt sinds de legendarische Bernard Hinault in 1982.