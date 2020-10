Mark Cavendish is teruggekomen op zijn uitspraken van zondag na Gent-Wevelgem, toen hij in tranen was en zei dat zijn loopbaan er misschien wel opzat. De dertigvoudig winnaar van een Tour de France-etappe wil ook in 2021 koersen.

"Er was door het coronavirus sprake van dat er misschien niet meer gekoerst zou worden dit jaar. Omdat ik nog geen ploeg heb voor 2021, realiseerde ik me plots dat Gent-Wevelgem misschien wel het einde van mijn carrière was", legde Cavendish woensdag voor de start van de Scheldeprijs uit aan Sporza.

"Ik heb nu eenmaal het hart op de tong. Ik hou van wielrennen. Zeker hier in België. Hier in de Scheldeprijs heb ik mijn eerste profzege behaald. Ik heb echt uitgekeken naar deze wedstrijd."

Mede door blessures is de laatste zege van de 35-jarige Cavendish van februari 2018. "Maar ik wil nog niet stoppen. Dat het al enkele jaren moeilijker gaat? Dat is relatief. 80 procent van de renners wint nooit een koers. Als iemand anders tweede wordt, is dat misschien goed. Bij mij is het dan slecht", aldus de Brit van Bahrain McLaren.

"Ik probeer gewoon om nog iets terug te geven aan het wielrennen. Uiteraard wil ik graag winnen, maar het gaat om meer dan winnen alleen. Ook zonder te winnen kan ik iets betekenen."

Cavendish, die in zijn carrière 146 zeges boekte, ging woensdag rond 13.30 uur van start in de Scheldeprijs. De winnaar van 2007, 2008 en 2011 maakte al vroeg deel uit van een kopgroep. De finish is later op de dag.

