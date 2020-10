Burgos-BH begint volgende week met twee Nederlanders aan de Vuelta a España. Jetse Bol (31) en Alex Molenaar (21) zitten in het achttal van de Spaanse ploeg, die met een wildcard is toegelaten.

Voor Bol wordt het zijn vierde deelname op rij aan de Ronde van Spanje. De geboren Noord-Hollander, die vorig jaar 104e werd in het eindklassement, toonde maandag zijn goede vorm door zesde te worden in de Baskische eendagswedstrijd Ordiziako Klasika.

Molenaar zal in de Vuelta zijn debuut maken in een grote ronde. De jonge Rotterdammer kwam afgelopen winter over van de kleine Nederlandse ploeg Monkey Town-à Bloc, nadat hij in 2019 indruk had gemaakt met onder meer winst in de Ronde van Roemenië.

De Spanjaarden Ángel Madrazo, Jesús Ezquerra, Jorge Cubero en Óscar Cabedo, de Colombiaan Juan Felipe Osorio en de Zuid-Afrikaan Willie Smit zijn ook geselecteerd door Burgos-BH.

Madrazo won vorig jaar een zware bergrit in de Vuelta. Bovendien reed hij veertien dagen in de bergtrui. "We hebben de lat erg hoog gelegd met onze prestaties in 2019, het zal heel moeilijk worden om die successen te herhalen", zegt ploegleider Rubén Pérez. "Ons doel is om weer een rit te winnen."

De 75e editie van de Vuelta begint dinsdag met een lastige etappe in Baskenland.

Deceuninck-Quick-Step met sprinter Bennett

Deceuninck-Quick-Step richt zich in de Vuelta vooral op sprintsucces met Sam Bennett, die vorige maand in de Tour de France twee ritten en het puntenklassement won.

De Ier wordt ondersteund door de Nieuw-Zeelander Shane Archbold, de Deen Michael Mørkøv en de Tsjech Zdenek Stybar. De Italianen Mattia Cattaneo en Andrea Bagioli, de Amerikaan Ian Garrison en de Duitser Jannik Steimle maken de selectie vol.