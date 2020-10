Sunweb besloot dinsdag in de Giro d'Italia te blijven, ondanks een positieve coronatest bij renner Michael Matthews. De ploeg van kopman Wilco Kelderman houdt er vertrouwen in dat de Italiaanse ronde en het team zelf de finish in Milaan halen.

"We hebben gewoon de regels gevolgd die zijn opgesteld door de UCI en de koersorganisatie", verklaart ploegleider Luke Roberts in gesprek met Cyclingnews de keuze van Sunweb om door te gaan in de Giro.

De testronde op de eerste rustdag van maandag leverde acht positieve gevallen op. Naast Matthews ging het om Jumbo-Visma-kopman Steven Kruijswijk, vier stafleden van Mitchelton-SCOTT, één staflid van INEOS Grenadiers en één staflid van AG2R La Mondiale.

In de Giro is er geen regel dat een ploeg in zijn geheel moet vertrekken bij een bepaald aantal positieve gevallen. Desondanks besloten Jumbo-Visma en Mitchelton-SCOTT dinsdag voor de tiende rit om het team terug te trekken. "Het is het meest verantwoordelijke besluit om uit de Giro te vertrekken, omdat we allemaal nauw contact hebben gehad met Steven", zei Jumbo-Visma-ploegleider Addy Engels.

Sunweb stapte wel op voor de tweede Giro-week. "We hebben vertrouwen in de bubbel, hoe we afstand tot elkaar houden", zei Roberts. "We hebben Michael geïsoleerd van de rest van de ploeg en het team zal regelmatig worden getest. We richten ons nog steeds op de laatste week, ons doel is om Milaan te halen en daar de zege te kunnen vieren."

De Giro gaat woensdag verder met een relatief vlakke rit van 182 kilometer van Porto Sant'Elpidio naar Rimini. De start is om 12.15 uur en de finish wordt verwacht rond 16.30 uur.