Bij de wielerkoersen Ronde van Vlaanderen en de Vuelta a España is geen publiek welkom. Die maatregel is genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

In overleg met lokale overheden heeft de organisatie van de Ronde van Vlaanderen besloten dat er zondag geen publiek toegestaan is bij de start, bij de finish, op heuvels en langs kasseistroken. Mensen wordt gevraagd om de koers thuis voor de tv te volgen.

Omdat het onmogelijk is om het 244 kilometer lange parcours over de openbare weg af te zetten, kan niet voorkomen worden dat er zondag toch mensen langs de route staan bij de wielerklassieker. Voor hen geldt wel een mondkapjesplicht en een maximale groepsgrootte van vier personen.

De Ronde van Vlaanderen zou aanvankelijk op 5 april worden verreden, maar werd net als veel andere voorjaarsklassiekers verplaatst naar de herfst. Onlangs ging er al een streep door de uitgestelde edities van de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix.

In België werd dinsdag een reeks maatregelen aangekondigd om de oplopende coronacijfers een halt toe te roepen. Onder meer het amateurvoetbal is voorlopig niet toegestaan.

Vuelta zonder publiek en reclamecaravan

Ook bij de Vuelta, die komende dinsdag begint in het Baskische Irún, zijn geen toeschouwers welkom bij aankomsten bergop. Veel andere grotere beklimmingen worden eveneens afgesloten voor publiek.

Daarnaast zal er geen reclamecaravan voor de renners uit rijden en worden er geen activiteiten georganiseerd in de start- en finishplaatsen.

De Vuelta zou dit jaar eigenlijk op 14 augustus in Utrecht starten. Vanwege de coronacrisis werd de koers uitgesteld en werd voor een geheel Spaans parcours gekozen.