De opluchting was groot bij Peter Sagan toen hij dinsdag in de tiende etappe van de Giro d'Italia als eerste over de streep kwam. De dertigjarige Slowaak, die dit seizoen nog niet kon imponeren, boekte zijn eerste overwinning sinds 10 juli 2019.

"Ik heb dit seizoen vaak op het podium of in de top vijf gestaan, maar het was te lang geleden dat ik weer eens een rit won. Deze overwinning betekent heel veel voor mij, ook omdat het mijn eerste zege in de Giro ooit is", zei een dolgelukkige Sagan. "Ik won op mijn manier, met een show."

De renner van BORA-hansgrohe wist in de lastige finale van de heuvelachtige rit zijn tien medevluchters te lossen en kwam na 177 kilometer solo over de finish in Tortoreto. De vorige keer dat hij op de hoogste trede van het podium stond, was in de vijfde etappe van de Tour de France van 2019.

"Het team en de fans hebben verwachtingen van mij, dus ik was ze een overwinning schuldig", zei Sagan, die al van plan was om dinsdag in de vlucht van de dag te zitten. "Maar het was helemaal niet makkelijk, want we moesten door het kopwerk van Groupama-FDJ in het peloton hard werken om een voorsprong te pakken."

"De vluchters waren de renners met de beste benen. Op de laatste klimmetjes wist ik dat ik alles moest geven om een gat te slaan met de rest. Ook daarna moest ik op mijn limiet rijden, want er was een groep van tien of vijftien renners die vastbesloten waren om mij in te rekenen. Ik ben echt heel blij dat ik het vol heb gehouden."

Door zijn overwinning in de Giro heeft Sagan nu in alle grote rondes een keer een etappe gewonnen. De twaalfvoudig ritwinnaar in de Tour de France krijgt woensdag een nieuwe kans als er een vlakke etappe van 182 kilometer op het programma staat.