Peter Sagan heeft dinsdag zijn eerste overwinning sinds 10 juli 2019 geboekt. De drievoudig wereldkampioen soleerde in de tiende etappe van de Giro d'Italia op indrukwekkende wijze naar de zege. Wilco Kelderman sloeg een aanval van Pello Bilbao op zijn tweede plek in het klassement af.

Sagan rekende in de kletsnatte en zeer lastige finale van de heuvelachtige rit af met tien medevluchters en kwam solo over de finish in Tortoreto. Het was voor de dertigjarige Slowaak zijn eerste zege sinds de vijfde etappe van de Tour de France van vorig jaar en zijn eerste ritzege in de Giro ooit.

Ook de klassementsrenners lieten zich zien in de laatste 30 kilometer. Bilbao sloeg een gaatje van een halve minuut op de groep van Kelderman, maar de Spanjaard werd weer ingerekend.

Rozetruidrager João Almeida eindigde achter de Amerikaan Brandon McNulty als derde, op 23 seconden van Sagan. De Portugees pakte vier bonificatieseconden op Kelderman, die als achtste over de streep kwam. De Nederlander geeft nu 34 seconden toe op het roze. Bilbao staat derde op 43 tellen.

Jakob Fuglsang was de grote verliezer van de dag. De Deen kreeg een lekke band in de laatste afdaling en verloor één minuut en vijftien seconden op de groep van Kelderman. Hij zakte in het klassement uit de top tien, net als de jonge Belg Harm Vanhoucke.

De eerste etappe na de rustdag begon al chaotisch. Vanwege positieve coronatests stapten Sunweb-renner Michael Matthews en alle renners van Jumbo-Visma en Mitchelton-SCOTT niet meer op.

Sagan moet hele dag koersen

Sagan kreeg zijn eerste overwinning van het jaar allesbehalve cadeau. Hij moest eerst samen met tien medevluchters keihard strijden om een gat te slaan, omdat Groupama-FDJ Sagan als de grote concurrent van Arnaud Démare in de strijd om het puntenklassement geen ruimte wilde geven.

De Franse ploeg, die de vermoeide Ramon Sinkeldam tijdens de rit zag afstappen, gaf de achtervolging met nog zo'n 90 kilometer te gaan op, maar daarna zetten eerst UAE Team Emirates (voor Diego Ulissi) en daarna NTT Pro Cycling (voor Domenico Pozzovivo) zich op kop van het peloton. Daardoor zakte de voorsprong op 20 kilometer van de streep onder de halve minuut.

Sagan was op dat moment vooraan nog over met Dario Cataldo, Davide Villella, Filippo Ganna, Ben Swift en Jhonatan Restrepo en op de laatste twee steile slotklimmetje reed hij een voor een bij hen weg. Vervolgens hield hij alleen stand tot de finish, ondanks het stevige tempo in de achtervolgende groep vol klassementsrenners.