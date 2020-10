Mark Cavendish zal deze week in ieder geval nog één koers rijden. De 35-jarige Brit, die zondag na Gent-Wevelgem in tranen speculeerde over zijn pensioen als wielrenner, start woensdag in de Scheldeprijs.

Bahrain McLaren maakte dinsdag bekend dat Cavendish in de zevenkoppige selectie is opgenomen voor de Scheldeprijs. De sprinter won de Belgische semiklassieker drie keer (2007, 2008 en 2011).

Cavendish heeft een aflopend contract bij Bahrain McLaren en hij presteert mede door verschillende blessures al enkele seizoen ondermaats. De laatste zege van de wereldkampioen van 2011 dateert van 8 februari 2018, toen hij in de derde rit van de Ronde van Dubai de sterkste was in een massasprint.

'Cav' weet dat zijn einde als profrenner nadert. Zondag barstte hij in een interview met Sporza na Gent-Wevelgem in huilen uit en kon hij alleen nog uitbrengen dat "dit misschien wel mijn laatste wedstrijd was". Mogelijk wordt de Scheldeprijs nu zijn laatste koers.

Cavendish won liefst 146 koersen

De erelijst van Cavendish is indrukwekkend. Hij won liefst dertig etappes in de Tour de France, waarmee hij alleen Eddy Merckx (34) boven zich moet dulden op de ranglijst met meeste ritzeges in de Franse wielerronde.

Ook won hij vijftien etappes in de Giro d'Italia en drie ritten in de Vuelta a España. In totaal boekte hij maar liefst 146 overwinningen in zijn carrière.