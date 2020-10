Steven Kruijswijk wist dinsdag niet wat hij hoorde toen hij werd gewekt met het nieuws dat zijn maandag afgenomen coronatest in de Giro d'Italia positief bleek te zijn. Het betekende dat de kopman van Jumbo-Visma de koers moest verlaten.

Later op de ochtend besloot heel Jumbo-Visma uit de Giro te stappen, zoals Mitchelton-SCOTT - daar bleken na Simon Yates ook vier stafleden besmet - eerder op de dag al deed.

"Voor mij was de positieve test heel onverwacht, omdat ik me prima en fit voel. Ik kan moeilijk bevatten dat ik het virus heb opgelopen", aldus de 33-jarige Kruijswijk, die in goede vorm stak en elfde stond in het klassement.

"De grond zakt onder mijn voeten weg. Ik voelde het totaal niet aankomen. Dan is het een hele grote teleurstelling om het nieuws te krijgen en de Giro zo te verlaten."

'Het is gissen waar de oorzaak ligt'

Het is niet het jaar van Kruijswijk, want de klassementsrenner moest eerder al de Tour de France missen nadat hij een breukje in zijn schouder opliep bij een val in het Critérium du Dauphiné. In de Giro ging hij voor revanche.

"Ik had me redelijk herpakt na die val en probeerde alles zo goed mogelijk te doen richting de Giro. Die kans wordt me nu helaas ook ontnomen", aldus de Brabander, die geen idee heeft waar of wanneer hij het virus opgelopen heeft.

"Het blijkt ergens toch niet helemaal goed te zijn gegaan, hoewel we binnen de ploeg veel maatregelen hebben getroffen. Het is een beetje gissen waar de oorzaak ligt. Het laat zien dat het nog steeds moeilijk tegen te gaan is."

Kruijswijk was een van de twee renners met een positieve test; ook Michael Matthews van Sunweb bleek besmet. De ploeg van kopman Wilco Kelderman besloot de Giro in tegenstelling tot Jumbo-Visma voort te zetten.