Jumbo-Visma koos er dinsdag vlak voor de start van de tiende etappe van de Giro d'Italia voor om de hele ploeg terug te trekken. Volgens ploegleider Addy Engels was dat een logische keuze na de positieve coronatest van kopman Steven Kruijswijk, die eerder op de ochtend bekend werd.

"Het is het meest verantwoordelijke besluit om uit de Giro te vertrekken, omdat we allemaal nauw contact hebben gehad met Steven", zei Engels in startplaats Lanciano.

"We hebben deze beslissing genomen voor de gezondheid van onze renners en staf, maar ook voor de koers. We hebben natuurlijk ook gezien wat er bij Mitchelton-SCOTT gebeurd is. Dat begon met één geval en nu zijn er nog vier bij gekomen."

Die Australische ploeg trok zich eerder op dinsdag ook in zijn geheel terug, nadat vier stafleden een positieve uitslag kregen na de testronde op de rustdag van maandag. Afgelopen zaterdag stapte Mitchelton-SCOTT-kopman Simon Yates al uit de Giro na een positieve test.

"Als onze renners nog een week door hadden gereden, zouden er waarschijnlijk nog een aantal positieve gevallen bij zijn gekomen", aldus Engels. "Ons terugtrekken is de veiligste oplossing voor het team, maar ook voor het peloton en het verdere doorgaan van de Giro."

Het besluit werd pas vlak voor de start van de tiende rit genomen. "Het was een achtbaan sinds we gisteravond laat hoorden van de positieve test van Steven", vertelde Engels. "Het besluit om uit een koers te vertrekken neem je niet zomaar. We hebben de mening van de renners, stafleden en het management meegewogen en uiteindelijk is dit eruit gekomen."

De renners van Jumbo-Visma bleven in de teambus in startplaats Lanciano. (Foto: ANP)

Acht positieve gevallen in Giro

Van de 571 testen op maandag waren er 8 positief: naast Kruijswijk en de vier stafleden van Mitchelton-SCOTT gaat het om Sunweb-renner Michael Matthews, één staflid van INEOS Grenadiers en één staflid van AG2R La Mondiale.

Sunweb, INEOS en AG2R zijn om 12.05 uur wel begonnen aan de tiende etappe, een heuvelachtige rit van 177 kilometer van Lanciano naar Tortoreto. Er is in de Giro geen regel dat teams bij één of meerdere positieve coronagevallen uit de ronde moeten stappen.