De ploegen waarbij in de Giro d'Italia het coronavirus is opgedoken, worden voorlopig dagelijks getest. Dat laat koersbaas Mauro Vegni dinsdag weten.

Na een testronde op maandag kwam dinsdag naar buiten dat Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Sunweb) zijn besmet, net als stafleden van Mitchelton-SCOTT, INEOS Grenadiers en AG2R La Mondiale. Jumbo-Visma en Mitchelton-SCOTT besloten daarop de Giro te verlaten.

"Op de tweede rustdag volgt weer een verplichte testronde voor iedereen. Tot die tijd worden alle ploegen met coronagevallen dagelijks getest", zei Vegni dinsdag voor de start van de tiende etappe tegen het Italiaanse RAI.

"Meer kunnen we niet doen. We willen koste wat het kost in Milaan (daar eindigt de Giro, red.) komen, tenzij de gezondheidsrisico's echt te groot worden of er andere grote problemen ontstaan."

Kruijswijk was de kopman bij Jumbo-Visma en stond na een overwegend goede eerste Giro-week elfde in het klassement. Sunweb zet de Giro wél voort en is de ploeg van Wilco Kelderman, die uitstekend rijdt en voorlopig de grootste concurrent van rozetruidrager João Almeida is.

Zonder Jumbo-Visma, Mitchelton-SCOTT en Matthews in het peloton staat dinsdag een 177 kilometer lange etappe tussen Lanciano en Tortoreto op het programma. De Giro duurt nog tot en met volgende week zondag.