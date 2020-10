Sagan wint etappe 10

Slowaak soleert naar zege

Almeida behoudt roze

Kruijswijk test positief

Jumbo-Visma uit Giro

Ook Matthews besmet

Goedemorgen en welkom in dit liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de tiende etappe in de Giro d'Italia. Veel plezier!