Sunweb, de ploeg van kopman Wilco Kelderman, is dinsdag gestart in de tiende etappe van de Giro d'Italia, ondanks een positieve coronatest van renner Michael Matthews. Mitchelton-SCOTT en Jumbo-Visma trokken hun hele ploeg terug uit de Italiaanse ronde.

Bij de testronde op de eerste rustdag van de Giro kregen Matthews, Jumbo-Visma-kopman Steven Kruijswijk, vier stafleden van Mitchelton-SCOTT en één staflid van zowel INEOS Grenadiers als AG2R La Mondiale een positieve uitslag.

Voor Mitchelton-SCOTT, waar kopman Simon Yates zaterdag al uit de Giro stapte na een positieve test, waren de uitslagen direct reden om de ronde te verlaten. Jumbo-Visma trok zijn ploeg vlak voor de start van de tiende etappe terug en Sunweb kondigde aan wel gewoon te gaan rijden.

"Michael Matthews heeft geen symptomen en is nu in quarantaine", meldde Sunweb op zijn site. "Alle andere renners en stafleden hadden een negatieve test en geen klachten. Het team zal iedereen in de bubbel scherp in de gaten blijven houden."

Volgens Giro-baas Mauro Vegni zullen alle ploegen die maandag een positieve test hadden, de komende week dagelijks getest worden. De volgende geplande testronde voor de hele bubbel is aanstaande maandag op de laatste rustdag.

Ploegen niet verplicht om te vertrekken uit Giro

In de Giro zijn ploegen niet verplicht om bij twee of meer positieve gevallen in zijn geheel te vertrekken. Die regel gold vorige maand wel in de Tour de France.

"Maar we voelen de verantwoordelijkheid richting onze renners en staf, het peloton en de koersorganisatie om ons terug te trekken uit de Giro", legde teammanager Brent Copeland op de site van Mitchelton-SCOTT het besluit van zijn ploeg uit.

Mitchelton-SCOTT reed nog met de Australiërs Jack Haig, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Howson en Cameron Meyer in de Giro. Hamilton was op de vijftiende plek de hoogst geklasseerde renner.

Jumbo-Visma reed in Italië met Kruijswijk (de nummer elf van het klassement), Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, Jos van Emden, Tobias Foss, Chris Harper, Tony Martin en Christoph Pfingsten.