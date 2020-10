Jumbo-Visma is dinsdag uit de Giro d'Italia gestapt. De Nederlandse ploeg nam die beslissing nadat in de ochtend een coronatest van kopman Steven Kruijswijk positief bleek. Ook Michael Matthews van Sunweb blijkt besmet met het virus en moet naar huis. De ploeg van kopman Wilco Kelderman zet de Giro voor zover bekend wél voort.

Bij de uitslagen van de maandag afgenomen tests blijkt verder dat zes stafleden (vier van Mitchelton-SCOTT, één van INEOS Grenadiers en één van AG2R La Mondiale) het coronavirus hebben. Mitchelton-SCOTT, dat zaterdag al de besmette Simon Yates zag afhaken, heeft zich net als Jumbo-Visma teruggetrokken.

De positieve coronatest is een nieuwe klap voor Kruijswijk, die na negen ritten elfde stond in het klassement op 1.24 van rozetruidrager João Almeida. Eind augustus moest de Nederlander al een streep zetten door de Tour de France als gevolg van zijn val in het Critérium du Dauphiné. Hij liep daarbij een breukje in zijn schouder op, maar was op tijd hersteld om voor een goed klassement in de Giro te gaan.

De beslissing van Jumbo-Visma betekent dat de Giro er ook opzit voor de Nederlanders Koen Bouwman, Antwan Tolhoek en Jos van Emden, de Duitsers Tony Martin en Christoph Pfingsten, de Noor Tobias Foss en de Australiër Chris Harper.

Een ploeg is niet verplicht om uit de koers te stappen bij besmettingsgevallen. In de Tour de France was daar wél de regel voor; een formatie moest bij twee of meer coronagevallen binnen het team naar huis.

Kruijswijk kan positieve coronatest 'niet geloven'

De 33-jarige Kruijswijk had in de eerste week van de Giro laten zien tot de sterkste renners te behoren. Door zijn positieve coronatest kan hij de tweede grote ronde van het jaar dus niet voltooien.

"Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen om besmetting te voorkomen. En ik voel me gewoon fit", aldus een verbaasde Kruijswijk. "Ik kan niet geloven dat ik het virus heb. Het is echt heel teleurstellend dat ik de Giro op deze manier moet verlaten."

Sunweb-renner Matthews was een belangrijke pion in de ploeg van Kelderman, die tweede staat in het klassement. De Australiër greep in de tweede, zesde en zevende Giro-etappe net naast een sprintzege. Kelderman kan zijn jacht op de roze trui 'gewoon' vervolgen.

De Giro gaat dinsdag zonder Jumbo-Visma en Mitchelton-SCOTT verder met een etappe over 177 kilometer tussen Lanciano en Tortoreto. De renners moeten drie klimmetjes van de vierde categorie over en één col van de derde categorie.